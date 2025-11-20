A lengyel külügyminiszter váratlan bejelentést tett Ukrajna EU-tagságáról

Hírlevél

A lengyel külügyminiszter szerint Ukrajna még évekig nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. A csatlakozási folyamat egy fontos lépése már megtörtént, bár Magyarország továbbra is blokkolja a tárgyalások folytatását. Sikorski a korrupció elleni küzdelem hiányát nevezte az ukrán tagság egyik legnagyobb akadályának.
Radoslaw Sikorskiorosz-ukrán háborúZelenszkijEU-csatlakozásUkrajnaEurópai Unió

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Ukrajnának leghamarabb a 2030-as évek elején van esélye arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Azt mondta, hogy az ország már egy fontos akadályt elhárított – annak ellenére, hogy Magyarország blokkolja a csatlakozási folyamatot – mivel megkapta a tagjelölti státuszt – írja az RBC-Ukraine.

Radoslaw Sikorski szerint Ukrajna leghamarabb a 2030-as évek elején lehet az EU teljes jogú tagja
Radoslaw Sikorski szerint Ukrajna leghamarabb a 2030-as évek elején lehet az EU teljes jogú tagja
Fotó: AFP

Sikorski úgy becsülte, hogy Ukrajna a következő évtized elején válhat az EU teljes jogú tagjává, bár kiemelte azt is, hogy a korrupció elleni küzdelem továbbra is kulcsfeltétel a csatlakozáshoz. Figyelmeztetett, hogy a blokk átláthatóságot és eljárási fegyelmet vár el minden tagjelölt országtól. A miniszter azt is megjegyezte, hogy az ukrajnai korrupciós botrányok komoly figyelmeztetésként szolgálhatnak Kijev számára az európai integráció felé vezető úton.

Magyarország blokkolja Ukrajna uniós útját

Ukrajna továbbra sem kezdheti meg a csatlakozási tárgyalásokat Magyarország vétója miatt, mivel a külpolitikai döntések – beleértve az EU-bővítést – egyhangú jóváhagyást igényelnek. Nemrég Orbán Viktor azt javasolta, hogy az Európai Unió fontolja meg az „stratégiai partnerség” formátumát Ukrajnával a teljes jogú tagság helyett. Válaszul Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna teljes jogú EU-tagságra törekszik, és nem fogad el semmilyen alternatívát. A napokban írtunk róla, hogy az Enerhoatom sikkasztási ügyébe újabb fontos ukrán politikus bukott bele.

