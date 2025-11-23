Ukrajna szövetségesei egyre nagyobb bizonytalansággal figyelik az Egyesült Államok fenyegetését, miszerint Washington akár le is állíthatja a Kijevvel folytatott hírszerzési együttműködést, ha Ukrajna nem támogatja az amerikai béketervet. Az USA hírszerzési segítsége — különösen a valós idejű műholdképek, elektronikai felderítések és a terepen gyűjtött információk — eddig a háború egyik legfontosabb eleme volt, amely lehetővé tette az orosz támadások előrejelzését és az ukrán csapások pontos célzását. A fenyegetés ezért arra késztette a szövetségeseket, hogy átgondolják, milyen eszközökkel tudnák pótolni az esetleges amerikai visszalépést, és milyen képességekre van kritikus szüksége Ukrajnának a háború folytatásához.

Brüsszel mindent megtesz, hogy Ukrajna folytatni tudja a háborút (Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)

NATO- és európai tisztviselők szerint az amerikai hírszerzési kapacitások „egyedülállóak és pótolhatatlanok”, még a NATO egészén belül is. Ugyanakkor több alternatíva is szóba került: kereskedelmi műholdas szolgáltatások, például a finn ICEYE rendszerei, amelyek már most is adnak adatokat Ukrajnának, illetve az EU fejlett Galileo és Copernicus műholdprogramjai.

Ezek bizonyos területeken képesek lennének részben pótolni az USA-t, de a technológia átalakítása és a rendszerek bővítése lassú és költséges folyamat. Ukrajna igényei pedig azonnaliak — a harctéri helyzet napról napra megköveteli a gyors információt.

Kanada jelezte, hogy a RADARSAT-2 műholdképeit ismét megoszthatná Ukrajnával, ahogy korábban is tette, de elismerték: az USA által gyűjtött hírszerzési adatok egy részéhez nekik sem fér hozzá sem a NATO, sem a Five Eyes keretében. Ezek kiesése tehát komoly műveleti hátrányt jelentene Ukrajnának. A kanadai vezérkari főnök külön hangsúlyozta, hogy a hosszú hatótávolságú precíziós csapások előkészítéséhez — akár Oroszország területén belül — kulcsfontosságú az amerikai támogatás, bár bizonyos funkciókat drónokkal részben át lehetne venni.

Ukraine's allies consider how to fill intelligence gaps if US backs out https://t.co/6WXhDrrs2U — POLITICO (@politico) November 22, 2025

Az EU közben igyekszik összehangolni a tagállamok műholdas és felderítő eszközeit, de több területen — például a Starlinkhez hasonló műholdas kommunikációban — jelentős lemaradásban van. A kontinens saját alternatívája, az IRIS² csak 2030 körül léphet szolgálatba – írja a Politico.

A szövetségesek tehát jelenleg azon dolgoznak, milyen felderítő rendszerek, műholdas adatok, drónképességek, valamint milyen politikai és technológiai alternatívák biztosítására lesz szükség ahhoz, hogy Ukrajna akkor is folytatni tudja a háborút, ha az USA korlátozná a támogatást.

A központi kérdés így már nem az, hogy Ukrajna folytatná-e a harcot, hanem az, hogy a Nyugat milyen képességeket tud összehangoltan biztosítani ehhez, és milyen gyorsan.