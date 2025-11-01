Hírlevél

„A saját bajtársai ölhették meg” – rejtélyes módon halt meg egy brit katona Ukrajnában

Két évvel fia halála után is válaszokat követel egy brit édesanya, akinek 31 éves fia önkéntesként harcolt Ukrajnában, de holtan találták, hátrakötött kézzel. Az ügy sötét árnyékot vet az ukrán Nemzetközi Légió működésére.
„A fiam Ukrajnába ment harcolni. Soha nem gondoltam volna, hogy a saját bajtársai megölhetik” – mondta Brenda Chadwick, akinek 31 éves fia, Jordan két éve rejtélyes körülmények között halt meg Ukrajnában. A férfi holttestét 2023 júniusában találták meg egy víztározóban, hátrakötött kézzel, az ország keleti részén fekvő Kramatorszk közelében.

Képünk illusztráció – A 116. gépesített dandár Black Wing egységének egyik ukrán katonája FPV drónt tesztel egy műhelyben, a kelet-ukrajnai frontvonal közelében, Harkiv megyében
Képünk illusztráció – A 116. gépesített dandár Black Wing egységének egyik ukrán katonája FPV drónt tesztel egy műhelyben, a kelet-ukrajnai frontvonal közelében, Harkiv megyében Fotó: ED JONES / AFP

A brit hatóságok az édesanyát a lancashire-i Burnleyben arról értesítették, hogy az ukrán rendőrség gyilkosságként kezeli az esetet. Azóta több mint két év telt el, de sem az ukrán, sem a brit oldalról nem kapott megnyugtató válaszokat.

Jordan Chadwick korábban a brit hadseregben, a Skót Gárdában szolgált, még a Buckingham-palota előtt is teljesített őrséget. 2022 végén csatlakozott az ukrán Nemzetközi Légióhoz, azon belül az 50/50 Assault Group nevű egységhez, amely hírhedten veszélyes bevetéseket vállalt a frontvonalon. Nevüket – „ötven-ötven” – állítólag abból a keserű tréfából vették, hogy ennyi esélyük volt életben maradni egy küldetés után.

A brit Telegraph nevű lap szerint a Chadwick halála előtti estén az egység tagjai a keleti fronton teljesített szolgálat után ivással próbálták levezetni a feszültséget. A kramatorszki bázison azonban vita tört ki köztük, amelynek során a férfi fegyvert rántott. Bajtársai kábelkötözővel megkötözték a kezét.

Nem sokkal később a parancsnoka – egy brit önkéntes, akit Huggs néven ismertek – elvitte a helyszínről egy teherautóval. Két nappal később Chadwick holtan került elő a víztározóban.

Az ügy elakadt, a gyanúsítottakat felmentették

Az ukrán rendőrség több katonát is kihallgatott, köztük Huggst is, aki megerősítette, hogy ő volt a „vizsgálat elsődleges célpontja”. Az egység tagjait azonban felmentették minden vádpont alól. A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogyan került Chadwick a vízbe, csupán annyit mondott: „nem én voltam az utolsó, aki élve látta.”

A brit halottkém még 2023 elején vizsgálatot hirdetett, de a meghallgatást azóta sem tartották meg. A brit hatóságokhoz eljutottak ugyan az ukrán rendőrségi vallomások, de egyetlen szemtanút sem idéztek be tanúskodni. Brenda Chadwick attól tart, hogy fia bajtársai közül többen féltek az igazat elmondani, amikor kihallgatták őket.

Ha vannak tanúk, szeretném, ha a bíróságon beszélnének

 – mondta. „Még ha Jordan verekedésbe keveredett is, az egységének gondoskodnia kellett volna róla, ha meg volt kötözve. Hogyan végezhette holtan a vízben, miközben a keze még mindig össze volt bilincselve? Valakinek tudnia kell” – tette hozzá.

Feszültségek az önkéntes egységekben

Jordan Chadwick legalább a huszadik brit önkéntes, aki Ukrajnában vesztette életét a Nemzetközi Légió soraiban. A légiót Volodimir Zelenszkij elnök hozta létre az orosz invázió kezdetén, és több ezer külföldi önkéntes csatlakozott hozzá.

A közösségben azonban egyre több jel utal arra, hogy a fronton szolgáló katonák között gyakoriak a konfliktusok, és az ukrán parancsnokság nem mindig vizsgálja ki az erőszakos eseteket.

„Jordan halála sötét árnyékot vet a Nemzetközi Légióra” – írta a brit lap, megjegyezve, hogy egyes források szerint az ukrán hatóságok szemet hunynak a katonák közötti, akár halálos kimenetelű verekedések felett, ha azok nem érintik a civil lakosságot.

Egy anya, aki nem adja fel

Brenda Chadwick egykor vezető ápolónő volt, ma pedig fia emlékéért küzd. Azt mondja, az elmúlt két évben mindent megpróbált, de nem kapott semmilyen magyarázatot.

Jordan férfiként ment Ukrajnába, de nekem mindig a gyerekem marad. Az elvesztése teljesen összetört, soha nem leszek már ugyanaz az ember. Csak annyit szeretnék, hogy kiderüljön az igazság, bármi is az

 – hangsúlyozta az édesanya.

