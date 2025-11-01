„A saját bajtársai ölhették meg” – rejtélyes módon halt meg egy brit katona Ukrajnában

„A fiam Ukrajnába ment harcolni. Soha nem gondoltam volna, hogy a saját bajtársai megölhetik” – mondta Brenda Chadwick, akinek 31 éves fia, Jordan két éve rejtélyes körülmények között halt meg Ukrajnában. A férfi holttestét 2023 júniusában találták meg egy víztározóban, hátrakötött kézzel, az ország keleti részén fekvő Kramatorszk közelében.

A brit hatóságok az édesanyát a lancashire-i Burnleyben arról értesítették, hogy az ukrán rendőrség gyilkosságként kezeli az esetet. Azóta több mint két év telt el, de sem az ukrán, sem a brit oldalról nem kapott megnyugtató válaszokat.

Jordan Chadwick korábban a brit hadseregben, a Skót Gárdában szolgált, még a Buckingham-palota előtt is teljesített őrséget. 2022 végén csatlakozott az ukrán Nemzetközi Légióhoz, azon belül az 50/50 Assault Group nevű egységhez, amely hírhedten veszélyes bevetéseket vállalt a frontvonalon. Nevüket – „ötven-ötven” – állítólag abból a keserű tréfából vették, hogy ennyi esélyük volt életben maradni egy küldetés után.

A brit Telegraph nevű lap szerint a Chadwick halála előtti estén az egység tagjai a keleti fronton teljesített szolgálat után ivással próbálták levezetni a feszültséget. A kramatorszki bázison azonban vita tört ki köztük, amelynek során a férfi fegyvert rántott. Bajtársai kábelkötözővel megkötözték a kezét.

Nem sokkal később a parancsnoka – egy brit önkéntes, akit Huggs néven ismertek – elvitte a helyszínről egy teherautóval. Két nappal később Chadwick holtan került elő a víztározóban.

Az ügy elakadt, a gyanúsítottakat felmentették

Az ukrán rendőrség több katonát is kihallgatott, köztük Huggst is, aki megerősítette, hogy ő volt a „vizsgálat elsődleges célpontja”. Az egység tagjait azonban felmentették minden vádpont alól. A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogyan került Chadwick a vízbe, csupán annyit mondott: „nem én voltam az utolsó, aki élve látta.”

A brit halottkém még 2023 elején vizsgálatot hirdetett, de a meghallgatást azóta sem tartották meg. A brit hatóságokhoz eljutottak ugyan az ukrán rendőrségi vallomások, de egyetlen szemtanút sem idéztek be tanúskodni. Brenda Chadwick attól tart, hogy fia bajtársai közül többen féltek az igazat elmondani, amikor kihallgatták őket.

Ha vannak tanúk, szeretném, ha a bíróságon beszélnének

– mondta. „Még ha Jordan verekedésbe keveredett is, az egységének gondoskodnia kellett volna róla, ha meg volt kötözve. Hogyan végezhette holtan a vízben, miközben a keze még mindig össze volt bilincselve? Valakinek tudnia kell” – tette hozzá.