Ukrajna ismét pénzt kap, mutatjuk a gigantikus összeget

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői szintű megállapodásra jutott Ukrajnával arról, hogy a megpróbáltatásokkal küzdő országnak 8,2 milliárd dollárt biztosítanak 4 év alatt a megújított, Extended Fund Facility (EFF) keretében.

Ukrajna újabb támogatást kap az IMF-től (Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU)

Oroszország háborúja továbbra is súlyos terhet ró Ukrajna népére és gazdaságára

– írta az IMF egy közleményben.

„A megállapodás olyan fiskális és monetáris politikai intézkedéseket foglal magában, amelyek a program alapját képezik; céljaik között szerepel a makrogazdasági stabilitás fenntartása, az adósságfenntarthatóság és a külső fizetőképesség helyreállítása, a korrupció elleni fellépés és a kormányzás javítása.”

Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárt kapott a jelenlegi, 15 milliárd dolláros IMF-programból, amely 2027-ben jár le. A megújított megállapodás 2026 és 2029 között fogja támogatni Ukrajna gazdasági stabilitását.

Az ukrán tisztviselők 2025 szeptemberében kértek segítséget a szervezettől, hogy enyhítsék a megterhelt költségvetés helyzetét – írja a The Kyiv Independent.

🇺🇦 Ukraine and the IMF have reached staff-level agreements on a new support program. The total volume of the program is $ 8.2 billion for 4 years, — Svyrydenko



This program will help finance critical expenditures, maintain macro-financial stability and attract additional… pic.twitter.com/LUp8olvCdf — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 26, 2025

Ukrajna minden saját adóbevételét a hadseregre költi – jövőre mintegy 62,8 milliárd dollárt, a 2026-os állami költségvetési tervezet szerint – és külföldi finanszírozásra támaszkodik minden más kiadás fedezésére, beleértve a nyugdíjakat, az iskolákat és a kórházakat. Az ország azonban gyorsan közeledik a megígért támogatások jelentős visszaeséséhez, és 61 milliárd dollárra van szüksége ahhoz, hogy kiegyensúlyozza a költségvetését 2026-ban és 2027-ben.

Az új IMF-finanszírozás kis, de fontos szerepet játszana a finanszírozási hiány betöltésében.

A megállapodás Ukrajna reformprogramjának monitorozásaként is szolgál, mivel Kijev vállalta, hogy a finanszírozásra való jogosultsághoz teljesíti az előírt intézkedéseket. Ezek közé tartozik a független korrupcióellenes intézmények és az adócsalás elleni rendszer megőrzése, a verseny erősítése a közbeszerzésekben, valamint az adóalap szélesítése, továbbá más makrogazdasági intézkedések, amelyek a fiskális stabilitást hivatottak biztosítani.

A meghosszabbított finanszírozás még az IMF Végrehajtó Tanácsának jóváhagyására vár, és függ Kijev „prior actions” teljesítésétől, valamint a donorok által nyújtott „megfelelő finanszírozási biztosítékoktól”.