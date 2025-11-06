Habár a baloldal előszeretettel hivatkozik a budapesti memorandumra, mint indoklás Ukrajna EU-s és NATO csatlakozása mellett, azonban csak kevesen tudják, hogy maga Ukrajna mondta ki: nem csatlakozik katonai szövetséghez. Ukrajna államfüggetlenségi nyilatkozata ugyanis elég egyértelműen fogalmaz a kérdés kapcsán.

Ukrajna maga ígért függetlenséget, még ha Zelenszkij el is felejtette ezt

Az Ukrán SZSZK ünnepélyesen kinyilvánítja szándékát, hogy tartósan semleges állammá válik, amely nem vesz részt katonai blokkokban, és három nukleáris fegyvermentes elvet tart be: nem fogad el, nem gyárt és nem vásárol nukleáris fegyvereket – áll a hivatalosan 1990. július 16-án elfogadott függetlenségi nyilatkozatban.

Jól láthatóan tehát Ukrajna maga deklarálta, hogy a jövőben független állam lesz.

Oroszország a háború megkezdése óta hangsúlyozta, hogy ahhoz hogy békét lehessen kötni, ahhoz a konfliktus kiváltó okok megszüntetésére van szükség. Szintén jelezték, hogy Ukrajna soha semmilyen körülmények között nem lehet a NATO–tagja.

Ukrajna azonban a konfliktus kezdete óta nyíltan beszél nem csak a NATO–csatlakozásról, de nukleáris fegyverekről is.

Volodimir Zelneszkij ukrán elnök több alkalommal is arról beszélt, hogy Ukrajna a NATO–tagja lesz ez pedig csak idők kérdése. Emellett azonban érdemes felidézni, hogy egy ponton Zelenszkij arról is beszélt, hogy ha az ország nem lesz a NATO–tagja akkor nukleáris fegyverekre lesz szükség a biztonsági garanciák keretében. Jól láthatóan Ukrajna tehát még a saját függetlenségi nyilatkozatát sem tartja meg.