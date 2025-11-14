Ukrajna lángokban, óriási dróntámadást indított Moszkva

A hatóságok jelentése szerint egy ember meghalt, és legalább 25-en megsérültek a támadásban. A sérültek közül kilencet — köztük egy várandós nőt — kórházba szállítottak. A sérültek között egy 10 éves gyerek is van.

Ukrajna óriási csapást szenvedett el (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

Kijevben több robbanást jelentettek helyi idő szerint éjjel. További két robbanáshullámot észleltek 1 és 1:30 között.

Az oroszok lakóépületeket támadnak

— figyelmeztetett a csapások közben Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.

Számos magas épület sérült meg Kijevben, gyakorlatilag minden kerületben

— tette hozzá.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a városban legalább 11 többszintes épületet ért találat az éjszakai támadás során – írja a The Kyiv Independent.

While Russia was attacking residential buildings in Kyiv with aero-ballistic missiles, an oil export terminal in Novorossiysk went up in flames.

Karma travels faster than their air defense.



Russia targets civilians — and gets fire in its own backyard. pic.twitter.com/aKMiTfEj3c — Max Kipish 🇺🇦 (@MaximKipish) November 14, 2025

Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat szerint a mentőcsapatok több mint 40 embert evakuáltak az érintett épületekből. A hivatal lakóépületek elleni csapásokról, tűzesetekről és evakuálásokról számolt be a Podilszkij, Dnyiprovszkij, Desznyanszkij, Szolomjanszkij, Szvjatosinszkij és Obolonszkij kerületekben.

At least 11 multi-storey residential buildings were hit in Kyiv tonight by the russian filthy horde of deranged 😡! At least 10 injured CIVILIANS (what's known so far) @IntlCrimCourt #RussiaTerroristState pic.twitter.com/8s3LkAcMpH — Clown (@DanaSLJL) November 14, 2025

A Desznyanszkij kerület egyik magas épületének 5–8. emeletén tűz ütött ki, amelyben egy ember életét vesztette. A támadások emellett megrongáltak egy kórházat, egy iskolát, valamint egy sportlétesítmény faépületeit is

— közölte a Katasztrófavédelem.

‼️ In Kyiv, among the 24 injured as a result of the Russian Federation's attack are a pregnant woman and a child



Following another Russian Federation attack, UAV strikes were recorded on multi-story buildings in several districts of the capital. In total, about 30 residential… pic.twitter.com/K084WqJC5L — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) November 14, 2025

Klicsko arról is beszámolt, hogy a kerületi távhőhálózat egyes szakaszai megsérültek a csapásokban. A hibaelhárító csapatok felmérik a károkat.

A Kyiv Independent újságírói áramszüneteket jelentettek a város több kerületéből a támadások idején.

Miközben az épületek égtek Kijevben, az ukrán légierő arról számolt be, hogy drónhullámok célba vették az ország középső, déli és keleti régióit is. A megfigyelőcsoportok szerint több mint 120 drón és csali drón tartott a főváros felé. Emellett tucatnyi cirkáló- és ballisztikus rakétát is kilőttek Ukrajna különböző régiói felé

— közölte a légierő.

A Kijevi területen (Kijev megye) hat ember sérült meg az éjszakai támadásban, köztük egy gyerek — mondta Mikola Kalasnyik kormányzó.

Ukrajna is támadást indított

Közben ukrán drónok támadták meg az oroszországi Szaratov városát november 14-re virradó éjszaka, és a helyiek állítása szerint találat érte a helyi olajfinomítót. Ha ez megerősítést nyer, akkor ez lenne a negyedik alkalom, hogy Ukrajna csapást mér a szaratovi olajfinomítóra 2025 őszén. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy az éjszaka folyamán 45 drónt lőttek le a Szaratovi terület felett a légvédelmi egységek – számolt be a The Kyiv Independent.