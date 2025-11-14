Ukrajna lángokban, óriási dróntámadást indított Moszkva

A hatóságok jelentése szerint egy ember meghalt, és legalább 25-en megsérültek a támadásban. A sérültek közül kilencet — köztük egy várandós nőt — kórházba szállítottak. A sérültek között egy 10 éves gyerek is van.
Kijevben több robbanást jelentettek helyi idő szerint éjjel. További két robbanáshullámot észleltek 1 és 1:30 között.
Az oroszok lakóépületeket támadnak
— figyelmeztetett a csapások közben Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.
Számos magas épület sérült meg Kijevben, gyakorlatilag minden kerületben
— tette hozzá.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a városban legalább 11 többszintes épületet ért találat az éjszakai támadás során – írja a The Kyiv Independent.
Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat szerint a mentőcsapatok több mint 40 embert evakuáltak az érintett épületekből. A hivatal lakóépületek elleni csapásokról, tűzesetekről és evakuálásokról számolt be a Podilszkij, Dnyiprovszkij, Desznyanszkij, Szolomjanszkij, Szvjatosinszkij és Obolonszkij kerületekben.
A Desznyanszkij kerület egyik magas épületének 5–8. emeletén tűz ütött ki, amelyben egy ember életét vesztette. A támadások emellett megrongáltak egy kórházat, egy iskolát, valamint egy sportlétesítmény faépületeit is
— közölte a Katasztrófavédelem.
Klicsko arról is beszámolt, hogy a kerületi távhőhálózat egyes szakaszai megsérültek a csapásokban. A hibaelhárító csapatok felmérik a károkat.
A Kyiv Independent újságírói áramszüneteket jelentettek a város több kerületéből a támadások idején.
Miközben az épületek égtek Kijevben, az ukrán légierő arról számolt be, hogy drónhullámok célba vették az ország középső, déli és keleti régióit is. A megfigyelőcsoportok szerint több mint 120 drón és csali drón tartott a főváros felé. Emellett tucatnyi cirkáló- és ballisztikus rakétát is kilőttek Ukrajna különböző régiói felé
— közölte a légierő.
A Kijevi területen (Kijev megye) hat ember sérült meg az éjszakai támadásban, köztük egy gyerek — mondta Mikola Kalasnyik kormányzó.
Ukrajna is támadást indított
Közben ukrán drónok támadták meg az oroszországi Szaratov városát november 14-re virradó éjszaka, és a helyiek állítása szerint találat érte a helyi olajfinomítót. Ha ez megerősítést nyer, akkor ez lenne a negyedik alkalom, hogy Ukrajna csapást mér a szaratovi olajfinomítóra 2025 őszén. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy az éjszaka folyamán 45 drónt lőttek le a Szaratovi terület felett a légvédelmi egységek – számolt be a The Kyiv Independent.