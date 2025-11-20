Ukrajna uniós felvétele Brüsszel erőltetett prioritása

Brüsszel minden eddiginél egyértelműbben tette világossá: Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán uniós integrációja a következő évek első számú politikai projektje, függetlenül attól, hogy az Európai Unió jelenlegi intézményi és gazdasági állapota képes-e elbírni a bővítés terheit, írja a Europeans Western Balkans.

Marta Kos uniós bővítési biztos (Fotó: AFP/Elvis Barukcic)

A minap megrendezett EU Bővítési Fórumon Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja kijelölte a folyamat irányvonalát.

A biztos hangsúlyozta: három területen gyors és visszafordíthatatlan előrehaladásra van szükség, és ezek között kiemelt helyen szerepel Ukrajna uniós felvételének előkészítése.

Brüsszel: Ukrajna integrációja „geopolitikai szükségszerűség”

Kos szerint a következő időszak fő céljai: A tagjelölt országok hiteles előrehaladása, kerülve a „rövidebb utakat”. Az EU felkészítése új tagállamok fogadására, beleértve a szigorú biztosítékokat a jövőbeli csatlakozási szerződésekben. A bővítés „kiterjesztése”, vagyis Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán mélyebb gazdasági és intézményi integrációja már a csatlakozás előtt.

A biztos világossá tette: a geopolitikai helyzet – vagyis az Oroszországgal fennálló konfliktus – miatt nem lehet halogatni Ukrajna felvételét, még akkor sem, ha számos területen súlyos hiányosságok vannak.

Gyakran kérdezik tőlem, hogy vajon a geopolitikai érvek azt jelentik-e, hogy szemet kell hunyni a gyenge demokratikus struktúrák fölött. Nem, éppen az ellenkezője igaz

– fogalmazott Kos.

Marta Kos az EU Bővítési Fórumon (Fotó: Európai Unió)

2027-re Ukrajna már az EU energiapiacába integrálódna

Marta Kos elmondta: Brüsszel olyan tempót diktál, amely példátlan az EU történetében. 2027-re Ukrajna és Moldova teljes mértékben bekerülne az uniós energiapiacba, sőt más szektorokban is megkezdődne az integráció még a tagság előtt.

Ez gyakorlatilag azt jelenti: Brüsszel már a formális csatlakozás előtt beépíti Ukrajnát az EU működésébe, ami újabb terheket és bizonytalanságokat hozhat a tagállamoknak – különösen a kisebb és közép-európai országoknak.

Kubilius: az ukrán hadsereg nélkül Európa védtelen

A fórumon felszólaló Andrius Kubilius védelmi biztos még ennél is tovább ment. Azt mondta: