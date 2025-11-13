Ukrajna: az uniós tagság ígérete és a valóság közötti szakadék

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem titkolt célja, hogy Ukrajna mielőbb az Európai Unió tagja legyen. A 40 millió ukrán állampolgár számára az uniós tagság nemcsak egy álom, hanem a kijevi vezetés szerint az „Ukrajna európai jövőjéért” folytatott küzdelem része. Az EU hivatalos értékelése szerint Ukrajna és Moldova, valamint Albánia és Montenegró az a négy tagjelölt ország, amelyek esetében reális cél, hogy 2030-ra mind az EU tagjai lehessenek. Ukrajna esetében a csatlakozási tárgyalások már akár 2028 végére lezárhatók – írja a The Guardian.

Ukrajna uniós tagságát az uniós polgárok 41 százaléka nem támogatja

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A csatlakozási tárgyalások minden szakaszát a 27 tagállamnak egyhangúlag kell jóváhagynia. Magyarország vétója miatt Ukrajna hivatalos csatlakozási tárgyalásai elakadtak, és mivel Moldova Ukrajnával együtt van sorban, az ő csatlakozásuk is áll. Más EU-s kormányok, amelyeknek belpolitikai aggályaik vannak, a magyar vétó mögé bújhatnak. A szélsőjobboldali erők erősödése Franciaországban, Németországban és más országokban további bizonytalanságot okoz.

Elemzők szerint az EU-n belül a verbális elköteleződés és a valós szándék között nagy szakadék tátong.

Az EU képviselőinek többsége hivatalosan támogatja Ukrajna felvételét a tagországok közé, azonban a politikai, költségvetési és társadalmi akadályok miatt az uniós tagság közel sem garantált. Bár Svédországban, Finnországban és Dániában magas a közvélemény támogatása Ukrajna belépésére, összességében az EU polgárainak mintegy 41 százaléka az ukrán csatlakozás ellen van.

Ha pedig a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülése 2027-ben hatalomra kerül Franciaországban, akkor az ukrán EU-tagságról francia népszavazás lesz.

Még a bővítéspárti országokban is félelem tapasztalható a csatlakozási költségek az Ukrajnában tapasztalható szegénység és a háború utáni, elképesztő összegű újjáépítési költségek miatt.

Brüsszelben kreatív megoldásokat keresnek Orbán Viktor vétójának megkerülésére, például „előrehozott” tárgyalásokkal, de volt már szó új jogi biztosítékokról és hosszú próbaidőkről is az új csatlakozási szerződésben, hogy megnyugtassák a szkeptikusokat. Egy biztos, senki nem akar olyan új tagországot, aki papíron betartja a jogállamisági kritériumokat, de valójában egy „trójai faló”. Korábban írtunk róla, hogy tovább dagad a legfrissebb ukrán korrupciós botrány – itt vannak a legújabb fejlemények.