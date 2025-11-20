Ukrajnai korrupciós botrány: határozott lépésekre van szükség

Céline Marangé, a Stratégiai Kutatóintézet (IRSEM) kutatója szerint Ukrajna európai uniós tagsága stratégiai jelentőséggel bírna. Ugyanakkor azt a szakértő is elismerte, hogy a korrupció megoldatlan problémája lassíthatja az ország európai integrációját – írja a Ukrinform.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Bizonyos akadályok gátolhatják az EU-integrációs folyamat előrehaladását. A korrupció kérdése kétségtelenül ezek egyike. Ha segíteni akarunk Ukrajnának az EU felé vezető úton, és szakítani a posztszovjet rendszerrel, akkor kompromisszummentesnek kell lennünk a jogállamiság és a polgári szabadságjogok terén, még háború idején is. A kemény szeretet a legjobb szolgálat, amit Ukrajnának és a civil társadalmának nyújthatunk

– jelentette ki a Céline Marangé egy berlini konferencián.

A szakértő szerint egyébként ettől függetlenül „Ukrajna csatlakozása stratégiai jelentőségű az Európai Unió számára”.

Marangé ennek kapcsán arról beszélt, hogy amennyiben Ukrajnának sikerül megőriznie függetlenségét és nem lesz korlátozva a jövőbeni szövetségek tekintetében, úgy a Kreml véleménye szerint kudarcot vallott a háborúban. Ha azonban Ukrajna korlátozva lesz, ha elfogadja „erőszakkal kikényszerített semlegességét” és a „nácimentesítést”, akkor a Nyugat kudarcot vallott.

A szakember szerint Oroszország szándékosan alkalmaz eszkalációs lépéseket, mint amilyenek a kibertámadások és az Európa szerte tapasztalható drónincidensek. Véleménye szerint ezzel a Kreml megpróbálja Európát eltántorítani Ukrajna további támogatásától.

Ugyanakkor a szakember szerint legalább ennyire fontos, hogy határozottságot mutasson Európa mind Oroszországgal szemben, mind pedig az ukrán korrupcióval szemben.