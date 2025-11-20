Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Ukrajna

Ukrajnai korrupciós botrány: határozott lépésekre van szükség

18 órája
Olvasási idő: 4 perc
Céline Marangé francia biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna uniós csatlakozása ugyan stratégiai érdek, de a korrupció továbbra is az egyik legnagyobb akadálya az ország európai integrációjának. Úgy véli, Európának egyszerre kell határozottságot mutatnia Moszkvával és az ukrán korrupcióval szemben, ha valódi előrelépést akar elérni.
UkrajnaBrüsszelukrajnai korrupció

Céline Marangé, a Stratégiai Kutatóintézet (IRSEM) kutatója szerint Ukrajna európai uniós tagsága stratégiai jelentőséggel bírna. Ugyanakkor azt a szakértő is elismerte, hogy a korrupció megoldatlan problémája lassíthatja az ország európai integrációját – írja a Ukrinform.  

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP

Bizonyos akadályok gátolhatják az EU-integrációs folyamat előrehaladását. A korrupció kérdése kétségtelenül ezek egyike. Ha segíteni akarunk Ukrajnának az EU felé vezető úton, és szakítani a posztszovjet rendszerrel, akkor kompromisszummentesnek kell lennünk a jogállamiság és a polgári szabadságjogok terén, még háború idején is. A kemény szeretet a legjobb szolgálat, amit Ukrajnának és a civil társadalmának nyújthatunk 

– jelentette ki a Céline Marangé egy berlini konferencián. 

A szakértő szerint egyébként ettől függetlenül „Ukrajna csatlakozása stratégiai jelentőségű az Európai Unió számára”. 

Marangé ennek kapcsán arról beszélt, hogy amennyiben Ukrajnának sikerül megőriznie függetlenségét és nem lesz korlátozva a jövőbeni szövetségek tekintetében, úgy a Kreml véleménye szerint kudarcot vallott a háborúban. Ha azonban Ukrajna korlátozva lesz, ha elfogadja „erőszakkal kikényszerített semlegességét” és a „nácimentesítést”, akkor a Nyugat kudarcot vallott. 

A szakember szerint Oroszország szándékosan alkalmaz eszkalációs lépéseket, mint amilyenek a kibertámadások és az Európa szerte tapasztalható drónincidensek. Véleménye szerint ezzel a Kreml megpróbálja Európát eltántorítani Ukrajna további támogatásától. 

Ugyanakkor a szakember szerint legalább ennyire fontos, hogy határozottságot mutasson Európa mind Oroszországgal szemben, mind pedig az ukrán korrupcióval szemben. 

