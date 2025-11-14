Zelenszkij nagy bajban? Már az ukrán sztárfegyvergyárig érhet a százmilliós korrupciós botrány

Továbbra is zajlik a nyomozás Ukrajna eddigi legnagyobb korrupciós ügyében. A friss részletek szerint a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi üzlettársától, Timur Mindicstől indult ügy úgy fest elérte az ország sztár fegyvergyártóját a Fire Point vállalatot is – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán elnökenk van miért aggódnia

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vizsgálata szerint Timur Mindics , Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese, egy olyan csoportot vezetett, amely energiaipari építési és beszerzési szolgáltatásokból kapott jutalékot, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmi rendszereinek kiépítését és a bevételek tisztára mosását. A 100 millió dolláros csalás azonban úgy fest még ennél is tovább nyúlt.

A november 13-i meghallgatás ugyanis megdöbbentő kapcsolatokat tárt fel az ukrán fegyvergyártó vállalattal, a Fire Pointtal.

Bár az ügy az energia szektorra összpontosít, felmerült a Fire Point név is. A Fire Point egy 2023-ban alapított védelmi magánvállalat, amely az FP-1 nagy hatótávolságú drónt és a „Flamingo” cirkálórakétát gyártja. A vállalat ellen folyamatban lévő korrupciós vizsgálat szerint Mindics volt az egyik kezdeményezettje a pénzeknek.

Ihor Fursenko, a csoport egyik kulcsfontosságú tagja, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára, hivatalosan a Fire Point alkalmazottja volt, hogy megkíméljék a mozgósítástól és lehetővé tegyék számára az Ukrajnán kívüli utazást – derül ki a tárgyaláson nyilvánosságra hozott párbeszédrészletből.

A Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAP) ügyésze azt nyilatkozta, hogy adataik szerint Fursenko 2025. március 19. óta adminisztrátorként dolgozott a Fire Pointnál.

Az ukrán elnöknek tehát úgy fest van mitől tartania, hiszen elég rosszul áll üzlettársának a szénája. Az sem fest túl jól, hogy éppen Volodimir Zelenszkij volt az, aki korábban el akarta lehetetleníteni a SAP és a NABU munkáját egy törvénytervezettel, amelyet aztán később a közfelháborodás hatására vissza kellett vonnia. Mint arról korábban írtunk, a rakétákat gyártó Fire Point cég, amely Zelenszkijhez közel áll, több botrány középpontjában is szerepelt. A Magyar Nemzet pedig arról számolt be, hogy a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját korrupciós vádak és minőségi viták kísérik. A háborún Zelenszkij volt filmstúdiós cége is nagyot kaszál – de a filmek helyett mára túlárazott fegyvereket gyártanak.