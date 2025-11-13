Az ukrán fegyveres erők az Oszkol folyó mentén vonulnak vissza Kupjanszknál – közölte a „Nyugat” csoport egyik tisztje.

Ukrán katonák Zaporizzsja környékén (Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)

Megállás nélkül dolgozunk, a parancsoknak megfelelően, és figyelünk a katonáinkra. Az ellenség a folyó mentén visszavonul. Mi pedig teljesítjük a ránk bízott feladatot

– mondta a védelmi minisztérium által közzétett videóban. Pontosította: a katonák a város nyugati részének megtisztításán dolgoznak. Jelenleg a Prioszkolnaja utca környékén folynak a harcok, és a folyó menti erdősávban lévő ellenséges állásokat támadják – írja a Ria Novosztyi.

A századparancsnok szerint a csapatok akár húsz ukrán katonát is megöltek a falu nyugati részén.

A kupjanszki harcok

Október végére a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyó átkelőjét, és bekerítette a várost, ahol mintegy ötezer ukrán katona állomásozik.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán erők egységei kritikus helyzetbe kerültek: állításuk szerint a megadásukon kívül nincs más esélyük a túlélésre.

Közben – fogalmaz a közlemény – Volodimir Zelenszkij vagy megpróbálja eltitkolni a fronton kialakult valós helyzetet, vagy teljesen elszakadt a realitásoktól. Az orosz katonák a tájékoztatás szerint rendszeresen meghiúsítják az ukrán kísérleteket, amelyek a bekerített egységek felmentésére irányulnak.