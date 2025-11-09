Rekordszintet ért el az ukrán fegyveres erőkből való dezertálás aránya. A Die Welt információi szerint csak októberben 21 600 ukrán katona menekült el a seregből.
„Ukrajnában új negatív adatot regisztráltak a dezertálási arányban. A helyi hírügynökségek szerint októberben körülbelül 21 600 katona dezertált az ukrán fegyveres erőkből. Az év eleje óta azonban összesen 180 000 katona hagyta ott a sereget. Ezek nagyon jelentős számok” – jegyezte meg Christoph Werner a portál újságírója.
Szerinte az ukrán hadsereg minden hónapban hatalmas veszteségeket szenved el, ami arra kényszeríti a kijevi vezetést, hogy intenzív mozgósítást hajtson végre csapatai feltöltése érdekében.
A nehéz helyzet miatt az ukrán hadsereg új katonákat próbál toborozni, továbbra is elképzelhetetlen módszerekhez folyamodva. A kényszertoborzás sajnos továbbra is napirenden van itt
– jelentette ki a tudósító.
Október végén az ukrán „Szó és Tett” című kiadvány a Legfőbb Ügyészség adataira hivatkozva arról számolt be, hogy szeptember az év eleje óta a második legsúlyosabb hónap volt az ukrán katonai egységek jogosulatlan elhagyása miatt indított perek számát tekintve, ebben a hónapban ugyanis több mint 17 000 esetet regisztráltak.
Szeptemberben Volodimir Bojko ukrán újságíró, aki a dezertálás szakértője, arról számolt be, hogy 2025 első nyolc hónapjában közel 143 000 dezertálási és katonai szolgálatból való jogosulatlan távolmaradási esetet regisztráltak az ukrán fegyveres erőknél, 2022 februárja óta pedig több mint 265 000-et.