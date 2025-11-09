Rekordszintet ért el az ukrán fegyveres erőkből való dezertálás aránya. A Die Welt információi szerint csak októberben 21 600 ukrán katona menekült el a seregből.

Az ukrán katonáknak elég volt a háborúból

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

„Ukrajnában új negatív adatot regisztráltak a dezertálási arányban. A helyi hírügynökségek szerint októberben körülbelül 21 600 katona dezertált az ukrán fegyveres erőkből. Az év eleje óta azonban összesen 180 000 katona hagyta ott a sereget. Ezek nagyon jelentős számok” – jegyezte meg Christoph Werner a portál újságírója.

Szerinte az ukrán hadsereg minden hónapban hatalmas veszteségeket szenved el, ami arra kényszeríti a kijevi vezetést, hogy intenzív mozgósítást hajtson végre csapatai feltöltése érdekében.

A nehéz helyzet miatt az ukrán hadsereg új katonákat próbál toborozni, továbbra is elképzelhetetlen módszerekhez folyamodva. A kényszertoborzás sajnos továbbra is napirenden van itt

– jelentette ki a tudósító.

Október végén az ukrán „Szó és Tett” című kiadvány a Legfőbb Ügyészség adataira hivatkozva arról számolt be, hogy szeptember az év eleje óta a második legsúlyosabb hónap volt az ukrán katonai egységek jogosulatlan elhagyása miatt indított perek számát tekintve, ebben a hónapban ugyanis több mint 17 000 esetet regisztráltak.