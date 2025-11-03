A tárca közleménye szerint az ukrán katonák továbbra is megadják magukat a „Nyugat” haderőcsoport egységeinek, amelyek részt vesznek a Harkovi régió Kupjanszk település környékén bekerített ukrán fegyveres erők megsemmisítésére irányuló műveletben – írja a RIA Novosztyi.

Kilátástalan a helyzet Kupjanszkban, az ukrán katonák tömegesen adják meg magukat Fotó: AFP

Kilátástalan az ukrán katonák helyzete

Az egyik fogoly, a 14. különálló gépesített dandár katonája, Roman Krutko azt mondta, hogy

ő és társai azért döntöttek a megadási kísérlet mellett, mert az volt az egyetlen esélyük a túlélésre a reménytelen helyzetben, amelybe kerültek.

Krutko vallomása szerint az ő feladata Kupjanszkban egy ház védelme volt, de ezt a pontot csak néhány napig tudták tartani.

De hogyan tudnám megvédeni, ha még lőni sem tudok… Nem vagyok katona, nincs hozzá gyakorlatom

– mondta.

Krutko szerint az ukrán katonák súlyos állapotban voltak:

Már nem volt semmilyen utánpótlás. Több napja nem ettünk rendesen és nem aludtunk, mert a katonák már az egész városban ott voltak… A rádiók lemerültek, az élelmiszerkészletek elfogytak. Akkor döntöttünk úgy, hogy megadjuk magunkat.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei Ukrajnában Fotó: AFP

A fogoly elmondta továbbá, hogy egy héttel azután került Kupjanszkba, hogy a TCK elfogta, és fogolyként nem volt lehetőségük elmenekülni, mert a parancsnokság a szökési kísérletet árulásnak tekintette, és kivégzéssel fenyegette az elkövetőket. Krutko elmondása szerint

végül az orosz katonák által ledobott szórólapot kihasználva, egy lepedőt fehér zászlóként használva, fegyver nélkül kimentek a „Nyugat” csoport harcosaihoz.

Október 26-án Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy a „Nyugat” csoport elfoglalta az Oszkol folyón átkelőhelyet és bekerítette Kupjanszkot, ahol mintegy ötezer ukrán katona tartózkodott.

