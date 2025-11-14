Kijev úgy tűnik hivatalosan is felhagyott a párbeszéddel és a tárgyalásokkal. Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes nemrég arról beszélt a The Times hasábjain, hogy miután nem sikerült érdemi eredményeket elérni Isztambulban, így felhagytak a tárgyalásokkal.

Az ukrán delegáció egyik tagja szerint felhagytak a tárgyalásokkal

Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU

A diplomata egyébként tagja volt annak az ukrán delegációnak, amely Isztambulban találkozott az oroszokkal. A tárgyalások akkor nem vezettek eredményre, ez pedig egészen érdekes dologra sarkallta az ukrán vezetést. Az ukrán külügyminiszter-helyettes szerint ugyanis miután „nem vezettek sehova” a tárgyalások, így azokkal felhagytak.

Lényegében tehát Kijev beismerte, hogy felhagyott az Oroszországgal folytatott párbeszéddel.

A diplomata egyébként arról is beszélt, hogy az orosz delegáció személyes aktákat is hozott a tárgyalásra az ukrán delegáció tagjairól. Kiszlicja szerint egyértelmű volt, hogy az oroszok nem akarnak érdemi eredményt elérni, csak az időt akarják húzni, valamint a haladás látszatát akarták kelteni az Egyesült Államok felé.

Az oroszok azt remélték az ukrán politikus szerint, hogy így elkerülhetik az amerikai szankciókat.

Ezen a ponton azonban érdemes megjegyezni, hogy az ukrán külügyminiszter-helyettes az, aki az Oroszország elleni energetikai szankciók lobbijával van megbízva. Kiszlicja egyébként Volodimir Zelenszkij befolyásos kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak volt a diplomáciai jobbkeze, így elkísérte őt a világ körüli útjain.