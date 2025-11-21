Ukrán veteránokat vonnának be a német katonák kiképzésébe

Magasabb fokozatba kapcsolt Németország háborús gépezete. Nem sok jót vetít előre, hogy a németek ukrán háborús veteránokat kérnek fel, hogy segítsenek a Bundeswehr tisztjeinek kiképzésében és felkészítésében az oroszok elleni háború valóságára – számol be róla a Bild német napilap.
Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában számolt be a tervekről. Elmondása szerint megállapodott ukrán kollégájával arról, hogy háborús tapasztalatokkal rendelkező ukrán katonákat hívnak Németországba, akik a tiszti és altiszti iskolákban tartanak majd előadásokat a jelenlegi konfliktus realitásairól.
Az ukrán veteránok beszámolnak arról, hogyan zajlik a háború, és mit jelenthet ez a valóságban
– magyarázta Freuding.
A tervek szerint az elméleti oktatás mellett ukrán kiképzők a gyakorlati felkészítésben is részt vennének.
A német tábornok hangsúlyozta, hogy bár a Bundeswehr már most is nagy hangsúlyt fektet a katonák pszichológiai felkészítésére, a valódi harci tapasztalatokat nem tudják szimulálni. Ezért tartják fontosnak, hogy az ukrán katonák első kézből adják át tudásukat.
Freuding ugyanakkor leszögezte: az ukrajnai háború nem tekinthető mintának egy esetleges NATO–Oroszország konfliktusra. Mint mondta, Ukrajnában egy „megmerevedett háborút” látunk, ami lassan halad előre, míg a NATO más képességekkel rendelkezik.
A NATO-nak más képességei vannak, mint az ukránoknak, akik lenyűgöző bátorsággal harcolnak
– fogalmazott a tábornok.
Egy NATO-konfliktusban a szárazföldi erők a mélységben is tudnának működni, és a páncélosok, gyalogsági harcjárművek, valamint a tüzérség is hatékonyabban lenne bevethető a légierő és a légvédelem támogatásával – fejtette ki.
A német parancsnok figyelmeztetett arra is, hogy az ukrajnai veszteségek ellenére az orosz haderő továbbra is növekszik.
Oroszországban hadigazdaságot látunk, magas lőszer- és nehézfegyver-gyártási számokkal
– mondta Freuding, hozzátéve, hogy Moszkva feltölti raktárait, továbbfejleszti külföldi fegyverek másolatait, és jelentős előrelépést tett például a dróngyártás terén.
A háború előtt szinte egyáltalán nem voltak drónjaik, most pedig Oroszország képes nagy mennyiségben és kiváló minőségben gyártani ezeket
– mutatott rá a tábornok.
Freuding szerint az orosz fegyveres erők a jelentős veszteségek ellenére is bővülnek, és folyamatosan elemzik, majd beépítik doktrínájukba és kiképzésükbe a harctéri tapasztalatokat.