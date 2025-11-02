Moszkva lángokban! Felrobbantották Oroszország egyik legfontosabb üzemanyag-vezetékét

Az ukrán fél szerint mindhárom üzemanyag-vezetéket megsemmisítették. A Koltszevoj vezeték mintegy 400 kilométer hosszú hálózatot alkot, amely Oroszország szerte működő finomítókból szállít gázolajat, dízelüzemanyagot és repülőgép-üzemanyagot – összesen 60 millió hordónyit – a moszkvai csapatok számára. Ez a „súlyos csapás" – ahogy a katonai hírszerzés fogalmazott – jelentősen megnehezíti az orosz háborús gépezet működését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Csapásaink nagyobb hatást gyakoroltak, mint a szankciók

– közölte Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője. Budanov hangsúlyozta:

Ez pusztán matematikai igazság. Sokkal nagyobb károkat okoztunk közvetlen akcióinkkal az Oroszországi Föderációnak, mint bármilyen eddig bevezetett gazdasági befolyásoló eszköz.

Az akció része Ukrajna egyre intenzívebb erőfeszítéseinek, amelyek célba veszik Oroszország hadviselési infrastruktúráját. Idén eddig közel 160 sikeres támadást hajtottak végre orosz olajipari létesítmények ellen – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). Vaszil Maljuk, az SZBU vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján kiemelte: „

Az olajkitermelés és -finomítás teszi ki Oroszország védelmi költségvetésének mintegy 90 százalékát.

Maljuk szerint az orosz belföldi üzemanyaghiány már közel 20 százalékos, ami miatt Moszkva betiltotta a finomított olajtermékek exportját az év végéig.

Ezek legitim katonai célpontok

– tette hozzá, utalva arra, hogy a támadások jogszerűek a nemzetközi jog szerint.

Fejtörés az ukrán csapatoknak: Pokrovszk védelme

Eközben a donyecki régióban, a stratégiailag fontos Pokrovszk városában tovább folynak a harcok. Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt állította, hogy legyőzte az ukrán különleges erőket a városban, ahová orosz egységek szivárogtak be. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pénteki sajtótájékoztatóján elismerte a helyzet nehézségét, de hangsúlyozta a ellenlépéseket.

A helyzet Pokrovszkban nehéz. Vannak oroszok a városban. Folyamatosan megsemmisítjük őket, fokozatosan, mert meg kell őriznünk a saját személyzetünket

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Oroszország mintegy 170 ezer katonát vetett be a donyecki régióban, azzal a céllal, hogy teljesen elfoglalja a területet, beleértve a teljes Donbászt – Ukrajna ipari szívét, amely Luhanszk és Donyeck tartományokból áll.