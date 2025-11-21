Ukránok robbantottak Lengyelországban

A hatóságok közlése szerint a két ukrán gyanúsított azonnal elhagyta Lengyelországot, és Belarussziába szökött, miután a támadást végrehajtotta a Varsót az ukrán határral összekötő vasútvonalon. A lengyel hatóságok szerint két ukrán elkövető áll a robbantás mögött.

Ukrán robbantók állnak a lengyel támadás mögött (Fotó: AFP)

Fotó: ALEKSANDER KALKA

Több más személyt is őrizetbe vettek a vasúti robbanással összefüggésben, de további részleteket nem árultak el. A robbanás a Mika közelében lévő pályákat rongálta meg, körülbelül 100 kilométerre Varsó délkeleti részén. Senki sem sérült meg.

Egy különálló hétvégi incidensben ugyanazon a vasútvonalon a villanyvezetékeket rongálták meg Puławy térségében, körülbelül 50 kilométerre Lublin keleti részén.

A lengyel kormány szerdán bejelentette, hogy akár 10 ezer katonát vezényel ki a rendőrség támogatására a kritikus infrastruktúra védelmében országszerte.

A háborús eszkaláció még erősebb Európában, katonák lesznek mindenfelé Lengyelországban. A katonai erőknek más szolgálatokat kell támogatniuk a vasúti infrastruktúra, beleértve a hidak és viaduktok, valamint a PKP által üzemeltetett fontos átszállási csomópont, védelmében.

A szabotázsakciók ellensúlyozása és a polgárok biztonságának növelése, valamint a társadalmi integráció előmozdítása és a dezinformáció elleni küzdelem érdekében akár 10 000 katonát is különítünk el ehhez a művelethez

– jelentették be a lengyel hatóságok.

A hadműveletet egész Lengyelországban fogják végrehajtani.

Természetesen ez egy hatalmas terület, és azonosítani fogjuk a különösen sebezhető helyeket és létesítményeket, ahol nagyobb jelenléttel fogunk rendelkezni, mint más helyeken . Ezt a kampányt azonban az egész országban lebonyolítjuk

– hangsúlyozta a lengyel vezérkari főnök.

Marcin Kierwiński, a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium vezetője biztosította a sajtót, hogy „Lengyelország felkészült, és minden rendelkezésre álló erőforrást felhasznál minden minisztériumban és állami szervben polgárai biztonságának és infrastruktúrája biztonságának védelmére”.