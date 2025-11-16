Hírlevél

Diplomácia

Az ukránok Volgográdot támadták, sérültek is vannak

Több lakóépületet is találat ért az éjszaka folyamán a régió kormányzójának jelentése szerint. Az ukránok Volgográdot támadták, a beszámolók szerint több robbanást is lehetett hallani.
UkrajnaOroszországháború

Az éjszaka folyamán több lakóházat is találat ért Oroszországban. Az ukránok a hírek szerint Volgográdot támadták, amely során legalább három ember megsérült, egy lakóház pedig kigyulladt – írja a Lenta

Az ukránok lakóépületeket támadtak a közlés szerint
Az ukránok lakóépületeket támadtak a közlés szerint 
Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV / NurPhoto

Andrej Bocsarov , az oroszországi régió kormányzója szerint a támadásnak legalább három sérültje van. Bocsarov ugyanakkor közölte, hogy a mentők már a helyszínre értek, a sérülteket pedig ellátták. 

Egy idős nőt a kórházba kellett szállítani, azonban senki nem került életveszélybe. 

A beszámolók szerint a lakosok összesen nagyjából tíz robbanást hallottak. A kormányzó tájékoztatása szerint a légvédelmet riasztották, és „titkos hadműveletet” hajtottak végre a repülőtéren. Nem sokkal később előkerültek a felvételek is, amelyeken a becsapódások és az utánna felcsapó lángok láthatóak. 

A támadás miatt ötven embert kitelepítettek és ideiglenes szállásokon helyeztek el a károk elhárításáig. 

 

 

