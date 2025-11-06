Kettős mérce? Pénzmosás miatt vizsgálják az uniós biztost, aki Magyarországot leckéztette

Uniós biztos keveredett botrányba. Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa – aki korábban rendszeresen bírálta Magyarországot a jogállamiság állapota miatt – ellen pénzmosás gyanújával emeltek vádat Belgiumban. A Le Soir, a De Standaard és a Follow The Money közös értesülése szerint a brüsszeli vizsgálóbíró, Olivier Leroux nem fogadta el Reynders magyarázatát a nála talált nagy összegű készpénz eredetéről.
A politikus azt állította, hogy a pénz „műalkotások eladásából” származik, ám a nyomozóhatóság szerint a magyarázat nem meggyőző.
Több mint félmillió euró készpénzben
A belga sajtó szerint Reynders már 2018-ban gyanússá vált saját bankjánál, miután mintegy 700 ezer eurót helyezett el készpénzben tíz év alatt az ING-nél vezetett számláján. A bank ugyanakkor nem jelentette az esetet a hatóságoknak, ezért most külön eljárás is indult az ING Belgium ellen a lehetséges befolyással üzérkedés miatt.
A volt biztos a hatóságoknak azt mondta: antik tárgyakat és műtárgyakat értékesített, ezért volt nála ennyi készpénz. Ugyanakkor a nyomozók szerint az adatok mást mutatnak.
Az elmúlt években Reynders rendszeresen játszott szerencsejátékokat egy brüsszeli benzinkúton, ahol öt év alatt mintegy 200 ezer eurót költött el – szinte kizárólag készpénzben. A nyomozás szerint ez a tevékenység pénzmosási mechanizmusként is szolgálhatott.
Uniós biztos: házkutatások és újabb gyanúsítottak
A belga rendőrség 2023 decemberében házkutatást tartott Reynders két ingatlanában, valamint az említett benzinkútnál is. A vizsgálat ezután kiterjedt Jean-Claude Fontinoyra, Reynders korábbi kabinetfőnökére és barátjára, valamint Olivier Theunissen brüsszeli antikváriusra is.
A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, vajon az „antikvitások eladására” hivatkozó magyarázat valóban alátámasztható-e dokumentumokkal, vagy csak a gyanús pénzmozgások leplezésére szolgált.
Reynders feleségét, Bernadette Prignont, a liège-i fellebbviteli bíróság nyugalmazott bíráját is kihallgatták, de ellene egyelőre nem emeltek vádat. Az ügyvédjei mindketten a „nyomozati titokra” hivatkozva nem kívántak reagálni.
Bár a vádemelés még nem jelent bűnösséget, a belga jog szerint ez azt jelenti, hogy a vizsgálóbíró komoly gyanút látott a pénzmosásra. Az eljárás így új szakaszba lépett.
A brüsszeli ügyészség nem kommentálta az ügyet, de a belga sajtó szerint a fővárosi főügyészség gyorsított ütemben szeretné lezárni a nyomozást.
Újabb képmutatás Brüsszelben
Didier Reynders neve Magyarországon sem ismeretlen: az elmúlt években az Európai Bizottság tagjaként többször is bírálta a magyar kormányt a jogállamiság állapota miatt, és a forrásmegvonási eljárások egyik fő szószólója volt.
Most azonban úgy tűnik, a saját pénzügyeivel kapcsolatban súlyos kérdések merültek fel. Az ügy ismét rávilágít a brüsszeli elit kettős mércéjére: miközben politikai vádakkal ostorozzák a nemzeti kormányokat, saját soraikban is rendszerszintű korrupciós botrányok robbannak ki.