Veszélyben a nagy uniós tervek – kinek szól ez igazán?

Az Európai Unión belül egyre nagyobb az igény a jelentős változtatásokra, hogy az új kihívásokra megfelelő választ lehessen adni. Ez már részben tükröződik az új, 2028–2034-re szóló többéves pénzügyi keretben is (Multiannual Financial Framework, MFF), amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mutatott be 2025 júliusában. Azonban az uniós tervek elfogadása – a jelenlegi formájában – kétséges, hogy megtörténik – írja az Euro Integration.
Az elfogadásra váró költségvetési tervezet új lehetőségeket nyit, például a közös kül- és biztonságpolitika erősítésére, a közös védelmi rendszer kialakítására és Európa versenyképességének javítására. Ide tartozik továbbá a technológiai fejlesztés, az innováció, a biztonság és a védelem területei. A tervek szerint az ilyen programok finanszírozása 178 milliárd euróval fog nőni.
Ez az elméleti költségnövelés Ukrajna számára a hosszú távú biztonsági és védelmi együttműködés erősítését jelentheti, mivel a közös védelmi kezdeményezések finanszírozása az Európai Versenyképességi Alapból (European Competitiveness Fund, ECF) történik majd.
A lap kiemeli, hogy tekintettel Ukrajna kiemelkedő tapasztalatára több katonai területen (elsősorban rádióelektronikai hadviselés és dróntechnológiák), az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehet, és felgyorsíthatja az integrációt a védelmi szférában.
Másik fontos változás Ukrajna és a jelöltországok számára a bővítéssel és külpolitikával kapcsolatos programok erősítése lesz.
A Globális Európa program pénzügyi keretösszege – amely a külpolitikáért, nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felel – 70-ről 215 milliárd euróra nő. A tagjelölt országok számára előnyt jelenthet, hogy a Globális Európa program számukra is biztosít forrásokat. Ez hozzájárul a szükséges reformok és átalakulások befejezéséhez ezekben az országokban a csatlakozás felé vezető úton.
Ukrajna számára külön pont az Ukrajna-eszköz program folytatása, amelyet a Ukraine Reserve kiegészít, és később váltja fel a 2024–2027-es időszak 50 milliárd eurós Ukrajna-eszközt.
Ez a különleges mechanizmus hosszú távú támogatást biztosít Ukrajnának. A javasolt összeg fontos segítséget jelent Ukrajna számára.
Ugyanakkor ez az összeg nem elegendő Ukrajna teljes helyreállításához vagy ellenálló képességének kiépítéséhez.
A Világbank már most több mint 500 milliárd dollárra becsüli Ukrajna veszteségeinek finanszírozási igényét.
Ezért a Ukraine Reserve csak az Ukrajna sürgős költségvetési szükségleteinek fedezésére lesz elegendő.
Reformok vagy kudarc
Még a belső problémákra való koncentrálás mellett is komoly szkepticizmus van a költségvetési keretek jelenlegi formában történő elfogadását illetően.
Elsősorban az európai gazdák kritizálták a költségvetési tervezetet a belső kérdések, különösen a mezőgazdaság figyelmen kívül hagyása miatt.
Valószínű, hogy az Európai Bizottságnak felül kell vizsgálnia az EU Közös Agrárpolitikájának (CAP) kiadáscsökkentését. A költségvetéssel való elégedetlenséget már néhány tagállam vezetői is kifejezték. A német képviselők ellenezték az elektronikus hulladék, a dohánytermékek és a nagy forgalmú cégek adóemelését, valamint a közös hitelfelvételi mechanizmust.
Kritikát fogalmazott meg a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki a költségvetést „háborús logikára építettnek” nevezte, és azt mondta, hogy nem felel meg az EU érdekeinek.
Amennyiben a jelöltországok gyorsan teljesítik a csatlakozáshoz szükséges feltételeket, az Európai Unió pénzügyileg nem lehet kész a bővítésre, mivel ez a tétel jelenleg hiányzik a tervezetből.
Ukrajna esetében ugyanakkor a helyzet romlására lehet számítani, ha a tendencia folytatódik.
Az Enerhoatom körüli korrupciós botrány csak fokozta az EU figyelmét az ukrán államigazgatás átláthatóságára. A reformok folytatására vonatkozó belső fenyegetések negatívan hatnak az első tárgyalási klaszterek megnyitására, csökkentve a jelöltország iránti bizalmat. A reformok esetleges lassulása az európai intézményeket arra kényszerítheti, hogy csökkentsék a Globális Európa programhoz rendelt forrásokat, és rövid távon az EU-n belüli átalakulásokra koncentráljanak.
A csatlakozási tárgyalások a jövőben várhatóan még nehezebbek lesznek a tagállamok azon félelmei miatt, hogy elveszíthetik az uniós alapokból és programokból származó finanszírozást.
Egyes tagállamok attól is tartanak, hogy Ukrajna csatlakozása változtatná státuszukat az EU-s források kedvezményezettjeként.