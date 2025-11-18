Veszélyben a nagy uniós tervek – kinek szól ez igazán?

Az Európai Unión belül egyre nagyobb az igény a jelentős változtatásokra, hogy az új kihívásokra megfelelő választ lehessen adni. Ez már részben tükröződik az új, 2028–2034-re szóló többéves pénzügyi keretben is (Multiannual Financial Framework, MFF), amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mutatott be 2025 júliusában. Azonban az uniós tervek elfogadása – a jelenlegi formájában – kétséges, hogy megtörténik – írja az Euro Integration.

Veszélyben a nagy uniós tervek – Ukrajna a középpontban

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Az elfogadásra váró költségvetési tervezet új lehetőségeket nyit, például a közös kül- és biztonságpolitika erősítésére, a közös védelmi rendszer kialakítására és Európa versenyképességének javítására. Ide tartozik továbbá a technológiai fejlesztés, az innováció, a biztonság és a védelem területei. A tervek szerint az ilyen programok finanszírozása 178 milliárd euróval fog nőni.

Ez az elméleti költségnövelés Ukrajna számára a hosszú távú biztonsági és védelmi együttműködés erősítését jelentheti, mivel a közös védelmi kezdeményezések finanszírozása az Európai Versenyképességi Alapból (European Competitiveness Fund, ECF) történik majd.

A lap kiemeli, hogy tekintettel Ukrajna kiemelkedő tapasztalatára több katonai területen (elsősorban rádióelektronikai hadviselés és dróntechnológiák), az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehet, és felgyorsíthatja az integrációt a védelmi szférában.

Másik fontos változás Ukrajna és a jelöltországok számára a bővítéssel és külpolitikával kapcsolatos programok erősítése lesz.

A Globális Európa program pénzügyi keretösszege – amely a külpolitikáért, nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felel – 70-ről 215 milliárd euróra nő. A tagjelölt országok számára előnyt jelenthet, hogy a Globális Európa program számukra is biztosít forrásokat. Ez hozzájárul a szükséges reformok és átalakulások befejezéséhez ezekben az országokban a csatlakozás felé vezető úton.

Ukrajna számára külön pont az Ukrajna-eszköz program folytatása, amelyet a Ukraine Reserve kiegészít, és később váltja fel a 2024–2027-es időszak 50 milliárd eurós Ukrajna-eszközt.

Ez a különleges mechanizmus hosszú távú támogatást biztosít Ukrajnának. A javasolt összeg fontos segítséget jelent Ukrajna számára.

Ugyanakkor ez az összeg nem elegendő Ukrajna teljes helyreállításához vagy ellenálló képességének kiépítéséhez.

A Világbank már most több mint 500 milliárd dollárra becsüli Ukrajna veszteségeinek finanszírozási igényét.

Ezért a Ukraine Reserve csak az Ukrajna sürgős költségvetési szükségleteinek fedezésére lesz elegendő.