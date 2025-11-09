A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen ukrán toborzótisztek kényszerrel visznek el egy férfit Dnyipropetrovszkban. Videó készült az ukrán toborzótisztek kegyetlenségéről.
A Facebookon közzétett videó leírása szerint Dnyipropetrovszkban egy toborzóiroda több munkatársa az utcán elfogott egy férfit, majd erőszakkal betuszkolták egy furgonba. A leírás szerint a toborzótisztek fegyverrel voltak felszerelve.
A videón az látható, amint egy lakóház előtt ukrán egyenruhás toborzótisztek egy kerékpáros futárt rángatnak le a bicikliről. Az esetet egy szemtanú rögzítette a lakóház egyik ablakából.
