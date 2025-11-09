Hírlevél

Rendkívüli

kényszersorozás

Futárt hurcoltak el az utcáról Zelenszkij emberei – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen ukrán toborzótisztek kényszerrel visznek el egy férfit Dnyipropetrovszkban. Videó készült az ukrán toborzótisztek kegyetlenségéről.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúDnyipropetrovszk

A Facebookon közzétett videó leírása szerint Dnyipropetrovszkban egy toborzóiroda több munkatársa az utcán elfogott egy férfit, majd erőszakkal betuszkolták egy furgonba. A leírás szerint a toborzótisztek fegyverrel voltak felszerelve.

Kényszersorozás Dnyipropetrovszkban: futárt hurcoltak el az utcáról (Forrás: Facebook)
Kényszersorozás Dnyipropetrovszkban: futárt hurcoltak el az utcáról (Forrás: Facebook)

A videón az látható, amint egy lakóház előtt ukrán egyenruhás toborzótisztek egy kerékpáros futárt rángatnak le a bicikliről. Az esetet egy szemtanú rögzítette a lakóház egyik ablakából.

 

 

