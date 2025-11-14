„Ha nem teszünk semmit, fennáll a veszélye annak, hogy az ország üzemanyag-ellátása összeomlik, és benzin- illetve dízelkészletek nélkül maradunk” – hangsúlyozta Vlagyimirov. A szankciók nem új keletűek Oroszország ellen, de Donald Trump új ciklusának első intézkedései, amelyek mindössze egy héttel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatása után léptek életbe, politikai üzenetnek is tekinthetők. Assen Assenov közgazdász és elemző szerint a szankciók célja nem az eszkaláció, hanem a Moszkva és Kijev közötti béketárgyalások felgyorsítása – írja a Fakti nevű bolgár lap.

Bolgár energetikai szakértők megkongatták a vészharangot: az üzemanyag-ellátás veszélyben Fotó: AFP

A gazdasági hatás jelenleg mérsékelt: az orosz rubel kissé leértékelődött, a vállalati részvények estek, az olaj ára körülbelül 7-8 százalékkal emelkedett. Az elemzők szerint a fő nyomás a diplomáciai színtéren érvényesül, ugyanakkor a bizonytalanság az európai és bolgár piacokon is érezhető, ahol a Lukoil kulcsszerepet játszik az üzemanyag-ellátás biztosításában. Vlagyimirov szerint a szankciók az orosz olajóriások – a Lukoil és a Rosneft – elleni legnagyobb csapást jelentik az ukrajnai háború kezdete óta.

A Lukoil és a Rosneft termeli a nyersolaj mintegy felét, és az export kétharmadáért felelős. Ezek a szankciók valódi potenciállal rendelkeznek a Kremlbe irányuló pénzügyi áramlások blokkolására

– mondta.

A szakértő kiemelte, hogy november 21-től egyetlen nemzetközi bank sem lesz képes kiszolgálni a Lukoil kifizetéseit, beleértve a bolgár burgaszi finomítót is.

Мартин Владимиров: Грози ни "сръбски сценарий" за горивата (ВИДЕО) https://t.co/PIwY0eEiEa — Dunavmost (@dunavmost) October 24, 2025

Még az euróban történő fizetés esetén sem oldódik meg a probléma, mivel a világ pénzügyi tranzakcióinak 80-90 százalékát az amerikai rendszeren keresztül bonyolítják.

Már most jelek mutatkoznak arra, hogy a Lukoil partnereit kiszolgáló bolgár bankok megszüntetik üzleti kapcsolataikat, és lezárják a számlákat. Vlagyimirov szerint, ha Bulgária nem lép sürgősen, az ország „szerb forgatókönyvbe” kerülhet, ahol a finomító leállása után az ország csak stratégiai tartalékaira támaszkodhat. Bár Bulgária három hónapnyi nyersolajtartalékot tart fenn, ez nem jelent hosszú távú megoldást.