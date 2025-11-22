Trump világos feltételeket szabott a békéhez, Zelenszkij azonban lázad

Az alelnök az X-en fogalmazta meg, hogy az Ukrajna–Oroszország béketervnek milyen feltételeket kell teljesítenie.

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance (Fotó: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

J.D. Vance kifejtette:

Meg kell állítani a vérontást, miközben garantálja Ukrajna szuverenitását.

Olyan megoldásnak kell lennie, amelyet Ukrajna és Oroszország egyaránt elfogad.

A lehető legnagyobb eséllyel kell megelőznie, hogy a háború újra kitörjön.

„A békefolyamatról szóló kritikák többsége vagy félreérti azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírja a terepen tapasztalható valós helyzetet” – írta.

Sokan még mindig abban hisznek, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót vetünk be, akkor a győzelem karnyújtásnyira van. Ám a békét nem kudarcot vallott diplomaták vagy a valóságtól elszakadt politikusok fogják megteremteni — hanem olyan emberek, akik józanul, a valódi világ logikája szerint gondolkodnak.

– fogalmazott.

Any Ukraine-Russia peace plan has to:



1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Every criticism of the peace framework the administration is working on either… — JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

Zelenszkij szembemegy Washington elképzeléseivel

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Donald Trump új, 28 pontos béketervvel állt elő, amely alapjaiban írná át az Ukrajnáról szóló nyugati stratégiát: az amerikai elnök a befagyasztott európai orosz vagyon jelentős részét amerikai vezetésű újjáépítési programokhoz használná fel, a haszon felét pedig az Egyesült Államok kapná. A terv lényegében megkerülné az EU hónapok óta tartó, eredménytelen próbálkozását, amely a Belgiumban zárolt, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyon felhasználásáról szólna Ukrajna finanszírozására.

Volodimir Zelenszkij azonban egyértelműen elutasította Trump elképzelését. Azt mondta, az a történelme egyik legnehezebb választása elé állítaná Ukrajnát, amelyben „a méltóság elvesztése” és „egy kulcsfontosságú partner elvesztése” között kellene dönteni. Zelenszkij így inkább Brüsszel elképzelését támogatná, amely a vagyonból Ukrajnának nyújtott hitelt hozna létre — annak visszafizetése csak akkor válna esedékessé, ha Oroszország a békekötés után vállalná a jóvátételt.