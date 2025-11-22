Trump világos feltételeket szabott a békéhez, Zelenszkij azonban lázad

Az alelnök az X-en fogalmazta meg, hogy az Ukrajna–Oroszország béketervnek milyen feltételeket kell teljesítenie.
J.D. Vance kifejtette:
- Meg kell állítani a vérontást, miközben garantálja Ukrajna szuverenitását.
- Olyan megoldásnak kell lennie, amelyet Ukrajna és Oroszország egyaránt elfogad.
- A lehető legnagyobb eséllyel kell megelőznie, hogy a háború újra kitörjön.
„A békefolyamatról szóló kritikák többsége vagy félreérti azt a keretrendszert, amelyen az adminisztráció dolgozik, vagy félreírja a terepen tapasztalható valós helyzetet” – írta.
Sokan még mindig abban hisznek, hogy ha több pénzt, több fegyvert vagy több szankciót vetünk be, akkor a győzelem karnyújtásnyira van. Ám a békét nem kudarcot vallott diplomaták vagy a valóságtól elszakadt politikusok fogják megteremteni — hanem olyan emberek, akik józanul, a valódi világ logikája szerint gondolkodnak.
– fogalmazott.
Zelenszkij szembemegy Washington elképzeléseivel
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Donald Trump új, 28 pontos béketervvel állt elő, amely alapjaiban írná át az Ukrajnáról szóló nyugati stratégiát: az amerikai elnök a befagyasztott európai orosz vagyon jelentős részét amerikai vezetésű újjáépítési programokhoz használná fel, a haszon felét pedig az Egyesült Államok kapná. A terv lényegében megkerülné az EU hónapok óta tartó, eredménytelen próbálkozását, amely a Belgiumban zárolt, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyon felhasználásáról szólna Ukrajna finanszírozására.
Volodimir Zelenszkij azonban egyértelműen elutasította Trump elképzelését. Azt mondta, az a történelme egyik legnehezebb választása elé állítaná Ukrajnát, amelyben „a méltóság elvesztése” és „egy kulcsfontosságú partner elvesztése” között kellene dönteni. Zelenszkij így inkább Brüsszel elképzelését támogatná, amely a vagyonból Ukrajnának nyújtott hitelt hozna létre — annak visszafizetése csak akkor válna esedékessé, ha Oroszország a békekötés után vállalná a jóvátételt.