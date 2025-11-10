Szolgálta a hazáját, most a nyugdíjáért kell küzdenie a brit veteránnak

Roger Edward szolgálta hazáját, Nagy-Britanniát a Falkland-szigeteki háborúban, azonban most mégis nehéz helyzetben találta magát. A veterán férfi eredetileg a szerelem miatt telepedett le a tengeren túli brit területen, azonban akkor még nem tudta, hogy nyugdíja soha nem lesz annyi, mint az anyaországban élő társainak – írja a Telegraph.

A veterán férfi esete nem példa nélküli

Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

A falklandi háborúban királyi tengerészgyalogosként szolgáló férfi részt vett a konfliktus legmerészebb és legveszélyesebb hadműveleteiben, beleértve az SAS (Special Air Service) Pebble-szigeti rajtaütését és a Goose Green-i csatát. A veterán férfi a háború után úgy döntött, hogy a szigeten telepedik le, ennek pedig a szerelem volt az oka.

Roger Edward ugyanakkor nem tudta, hogy nyugdíja fogja később bánni a döntését, annak ellenére, hogy minden járulékot fizetett élete során.

A férfi saját bevallása szerint a szigetről is fizette a szükséges járulékokat. A brit kormány azonban nem jelezte számára, hogy jelenleg a Falkland-szigetek és az anyaország között nincs érvényben megállapodás a nyugdíjemelésről. A hatályos törvények értelmében azok a nyugdíjasok, akik fizetik a járulékokat, évente emelkedő összeggel számolhatnak. Ez vagy 2,5 százalék vagy pedig az infláció mértéke, attól függően, hogy melyik a nagyobb.

Ez azonban nem jár mindenkinek. Roger Edward mellett még 432 000 brit nyugdíjas állampolgár nem számolhat ezzel az emeléssel.

Ennek pedig egyszerűen az az oka, hogy habár a brit kormányzat több kétoldalú szerződést is kötött más országokkal, hogy biztosítani tudja az emeléseket az ott élő nyugdíjas állampolgárok számára, ezek között nem szerepel a Falkland-szigetek. A dél-atlanti St. Helena szigetén vagy a karibi Montserrat szigetén élő nyugdíjas britek például szintén nem kapnak indexált nyugdíjat. Ellenben akik Bermudán vagy Gibraltáron, Spanyolország déli csücskében élnek, igen.

A rendszer visszásságaira már többen is felhívták a figyelmet. John Duguid, a Befagyasztott Nyugdíjak Vége Kampány elnöke azt mondta:

Ezek nem elhanyagolható összegek. Az áldozatok gyakran tízezrektől, néha több százezer fonttól esnek el az idő múlásával.

2024 decemberében Anne Puckridge, egy 99 éves, Kanadában élő brit nyugdíjas Londonba utazott, hogy petíciót nyújtson be Keir Starmer brit miniszterelnöknek a világ minden táján élő „befagyott nyugdíjasok” nevében.

A miniszterelnök azonban annak ellenére nem fogadta, hogy a Munkáspárt korábban ígéretet tett a helyzet rendezésére.

Teljesen brit állampolgár vagyok és büszkén viselem a brit útlevelemet. Befizettem a járulékokat, de a lakhelyem miatt – ahová szerelemből költöztem – megtagadják tőlem a teljes összeget – fogalmazott a csalódott Roger Edward, akinek érzéseit számtalan, a szigeten lakó veterán is osztja. Az információk szerint legalább 87 olyan veterán lakik a Falkland-szigeteken, akik nem kapnak emelt nyugdíjat, szolgálataik ellenére.