Az Európai Bizottság elnöke nemrég Angolában járt, ahol igyekezett az afrikai és európai vezetők előtt hangsúlyozni, hogy a két kontinens együttműködése milyen fontos a jövőre nézve. Ahogy azonban azt már megszokhattuk, Ursula von der Leyen ezzel egy kicsit már elkésett – írja a Politico.

Ursula von der Leyen igyekezne imponálni Afrika országainak, de ezzel már elkésett

Von der Leyen abból az alkalomból szólalt fel, hogy Angola idén ünnepli a portugál uralom alóli függetlenség 50. évfordulóját. Ennek apropóján az Európai Bizottság elnöke igyekezett hangsúlyozni, hogy a közös kereskedelem és az ásványkincsek tekintetében az EU etikus partnerként, mind két kontinens érdekeit szem előtt tartva kíván együttműködni Afrika országaival.

A helyzet azonban ennél egy kicsit bonyolultabb, hiszen a két kontinens viszonya a gyarmatosítás miatt terhelt.

A kontinens jelentőségét geopolitikai értelemben azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen rengeteg olyan ásványkincs található itt, amelyek nélkül a modern ipar működésképtelen lenne.

Amikor Belgium és Portugália gyarmati kormányai elrendelték egy vasútvonal építését, amely az afrikai belső területek olaj- és ásványkincsekben gazdag régióit kötné össze az Atlanti-óceánnal, elsődleges céljuk az olyan erőforrások kizsákmányolása volt, mint a gumi, az elefántcsont és az ásványok.

Ma ugyanezt a vasúti infrastruktúra szakaszt – amely Zambián, a Kongói Demokratikus Köztársaságon és Angolán keresztül kanyarog Lobito kikötőjéig – amerikai és uniós pénzzel modernizálják és bővítik, hogy megkönnyítsék a keresett ásványok, például a kobalt és a réz szállítását. Ursula von der Leyen ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mind két fél számára előnyös kell hogy legyen, az azonban egyelőre nem világos, hogy az ásványkincsek kivitelén kívül milyen előnyökkel járna ez Afrika országainak.

Az ember aki későn érkezett

Ursula von der Leyen ugyanakkor bármit is mond vagy tesz Afrika kapcsán, jól láthatóan egy egész évtizedet késett. Miközben Amerika csendben igyekszik befolyását növelni a térségben Európával együtt, aközben Kína szinte már otthon érzi magát. Peking ugyanis az elmúlt több mint tíz évben óriási pénzeket mozgatott meg a régióban.