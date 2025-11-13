Elon Musk emlékeztette Von der Leyent, hogy a vezetőket az embereknek kell megválasztania egy demokráciában

A program központi eleme a Demokratikus Ellenálló Képesség Európai Központja, amely szakértői együttműködéssel lépne fel a manipuláció ellen, továbbá iránymutatást adna a mesterséges intelligencia és az influenszerek választási kampányokban való használatáról. Von der Leyen, akit az EU-tagállamok vezetőiből álló Tanács javasol és az Európai Parlament választ meg, a kezdeményezést saját újraválasztási kampányának részeként is bemutatta.

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője szerdán kritikus megjegyzést tett az európai demokrácia állapotára és az Európai Bizottság elnökére vonatkozóan – írja a Politico.

Ha a demokrácia a szabadság alapja, akkor az EU vezetőjének pozícióját nem a népnek kellene közvetlenül megválasztania?

– szegezte a kérdést Musk Ursula von der Leyennek.

If democracy is the foundation of freedom, surely your position as leader of the EU should be elected directly by the people? — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2025

Egy másik posztban azt írta, hogy az „EU vezetőjét” a blokk „népének kellene megválasztania”, „nem pedig egy bizottság által kinevezni”.

The leader of the EU should be elected by the people of the EU, not appointed by a committee! https://t.co/UNw0COSJKl — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2025

A milliárdos ezzel Von der Leyen korábbi bejelentésére reagált, amelyben a bizottsági elnök bemutatta az Európai Demokrácia Pajzsot, egy új stratégiát a külföldi online beavatkozások ellen.

A demokrácia szabadságunk alapja. A demokrácia jólétünk alapja. A demokrácia biztonságunk alapja

– írta az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában. A német politikus a Demokrácia Pajzs ötletét tavaly, a koppenhágai Demokrácia Csúcson tartott kampánybeszédében mutatta be. A Demokrácia Pajzs stratégiájának központi eleme az Európai Demokratikus Ellenállóképesség Központja, amely a jelenlegi és leendő EU-tagországok szakértelmét mozgósítja az álhírek elleni küzdelemhez.

A stratégia további elemei közé tartozik az iránymutatás arról, hogyan lehet az AI-t a választások során használni, vagy hogyan lehet influenszereket bevonni annak érdekében, hogy a polgárok jobban megértsék az EU szabályait,

például az online tartalomra vagy a politikai hirdetésekre vonatkozóan.

Von der Leyen egy testület javaslata alapján került megválasztásra

A Bizottság elnöke — aki az EU végrehajtó testületének vezetője – az EU 27 tagállamának állam- és kormányfőiből álló testületének javaslata alapján kerül megválasztásra egy ötéves ciklusra. A jelöltnek az Európai Parlamentben is meg kell szereznie a képviselők támogatását. Von der Leyen már túlélt három bizalmatlansági indítványt.