Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Vége a Temu-álomnak? Jön a Temukalipszis, még most rendeljen

Elon Musk emlékeztette Von der Leyent, hogy a vezetőket az embereknek kell megválasztania egy demokráciában

Elon Musk az EU demokratikus rendszereit kritizálta. A Tesla és SpaceX vezérigazgatója szerint az EU vezetőjét közvetlenül az uniós polgároknak kellene megválasztania, nem egy bizottság döntése alapján. Musk kritikáját Ursula von der Leyen új, Demokrácia Pajzs nevű stratégiájának bemutatása váltotta ki. A program célja az online külföldi beavatkozás elleni fellépés és az álhírek elleni küzdelem.
A program központi eleme a Demokratikus Ellenálló Képesség Európai Központja, amely szakértői együttműködéssel lépne fel a manipuláció ellen, továbbá iránymutatást adna a mesterséges intelligencia és az influenszerek választási kampányokban való használatáról. Von der Leyen, akit az EU-tagállamok vezetőiből álló Tanács javasol és az Európai Parlament választ meg, a kezdeményezést saját újraválasztási kampányának részeként is bemutatta. 

Elon Musk emlékeztette Von der Leyent, hogy a vezetőket az embereknek kell megválasztania
Elon Musk emlékeztette Von der Leyent, hogy a vezetőket az embereknek kell megválasztania Fotó: AFP

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezetője szerdán kritikus megjegyzést tett az európai demokrácia állapotára és az Európai Bizottság elnökére vonatkozóan – írja a Politico.

Ha a demokrácia a szabadság alapja, akkor az EU vezetőjének pozícióját nem a népnek kellene közvetlenül megválasztania?

– szegezte a kérdést Musk Ursula von der Leyennek.

Egy másik posztban azt írta, hogy az „EU vezetőjét” a blokk „népének kellene megválasztania”, „nem pedig egy bizottság által kinevezni”. 

A milliárdos ezzel Von der Leyen korábbi bejelentésére reagált, amelyben a bizottsági elnök bemutatta az Európai Demokrácia Pajzsot, egy új stratégiát a külföldi online beavatkozások ellen. 

A demokrácia szabadságunk alapja. A demokrácia jólétünk alapja. A demokrácia biztonságunk alapja

– írta az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában. A német politikus a Demokrácia Pajzs ötletét tavaly, a koppenhágai Demokrácia Csúcson tartott kampánybeszédében mutatta be. A Demokrácia Pajzs stratégiájának központi eleme az Európai Demokratikus Ellenállóképesség Központja, amely a jelenlegi és leendő EU-tagországok szakértelmét mozgósítja az álhírek elleni küzdelemhez.

A stratégia további elemei közé tartozik az iránymutatás arról, hogyan lehet az AI-t a választások során használni, vagy hogyan lehet influenszereket bevonni annak érdekében, hogy a polgárok jobban megértsék az EU szabályait,

például az online tartalomra vagy a politikai hirdetésekre vonatkozóan.

Von der Leyen egy testület javaslata alapján került megválasztásra

A Bizottság elnöke —  aki az EU végrehajtó testületének vezetője – az EU 27 tagállamának állam- és kormányfőiből álló testületének javaslata alapján kerül megválasztásra egy ötéves ciklusra. A jelöltnek az Európai Parlamentben is meg kell szereznie a képviselők támogatását. Von der Leyen már túlélt három bizalmatlansági indítványt.

 

