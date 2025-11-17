Von der Leyen már látni véli a háború végét

Az Európai Bizottság elnöke már látni véli a háború végét, azonban ehhez Ukrajna további finanszírozása szükséges. Ursula von der Leyen szerint a támogatásoknak azonnal rendelkezésre kell állni, ennek terheit pedig az európai országoknak közösen kell viselnie – írja az Interfax Ukraine.

Von der Leyen szerint Ukrajna finanszírozásának a terhét a tagállamoknak közösen kell viselnie

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Az Európai Bizottság, amikor Ukrajnának 2026-ra és 2027-re pénzügyi segítséget tervez, jelenleg abból indul ki, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja 2026 végén véget ér – jelentette ki a levélben Von der Leyen a portál szerint. Mint ismeretes, az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is.

Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni

– írta Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke négy kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz:

a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni;

minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára;

a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat;

és biztosítani kell Ukrajna finanszírozásának „terheinek” méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.

Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd euró katonai szükségletekre fordítódik.

Az EU biztosítja, hogy a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna pénzügyi támogatására való felhasználásának kérdése továbbra is napirenden van, és a végső döntés 2025 decemberében születik meg.