További pénzek Ukrajnának – Von der Leyen Európára rakná a terheket

Az Európai Bizottság elnöke már látni véli a háború végét, azonban ehhez Ukrajna további finanszírozása szükséges. Ursula von der Leyen szerint a támogatásoknak azonnal rendelkezésre kell állni, ennek terheit pedig az európai országoknak közösen kell viselnie – írja az Interfax Ukraine.

Von der Leyen szerint Ukrajna finanszírozásának a terhét a tagállamoknak közösen kell viselnie

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Az Európai Bizottság, amikor Ukrajnának 2026-ra és 2027-re pénzügyi segítséget tervez, jelenleg abból indul ki, hogy az Oroszország Ukrajna elleni háborúja 2026 végén véget ér – jelentette ki a levélben Von der Leyen a portál szerint. Mint ismeretes, az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is.

Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni

– írta Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke négy kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz:

a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni;

minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára;

a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat;

és biztosítani kell Ukrajna finanszírozásának „terheinek” méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.

Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd euró katonai szükségletekre fordítódik.

Az EU biztosítja, hogy a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna pénzügyi támogatására való felhasználásának kérdése továbbra is napirenden van, és a végső döntés 2025 decemberében születik meg.

Ursula von der Leyen láthatóan nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak az Ukrajnában kirobbant korrupciós botránynak, amely hetek óta politikai vihart gerjeszt, és miniszterek, üzletemberek, valamint magas rangú állami tisztségviselők neve is felmerült benne. A nyomozóhatóságok szerint hatalmas összegek tűntek el állami szerződések körül, miközben több érintett még a kihallgatások megkezdése előtt elmenekült az országból.

A vádak középpontjában álló Mindics – akit a hatóságok által rögzített felvételek „Karlsson” fedőnéven emlegetnek – és társai a gyanú szerint tekintélyes összegeket csatornáztak ki az Energoatom állami energetikai vállalattal összefüggő szerződésekből. A férfi luxusingatlanában tartott házkutatás során a nyomozók egy különösen beszédes részletet is dokumentáltak: egy arannyal bevont WC-t és bidét.