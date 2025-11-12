Hihetetlen dolgot mondott a szerb elnök – erre senki sem számított!

„Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik”, mondta a szerb elnök, írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Alekszandar Vucsics szerb elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozóján (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

Ez nem üres beszéd – mindenki készül rá

– fogalmazott Vucsics egy tévéműsorban.

Vucsics: Szerbia két tűz között

A szerb államfő ezzel a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon kijelentésére reagált, aki szerint a francia hadseregnek három-négy éven belül készen kell állnia egy esetleges összecsapásra Oroszországgal.

Vucsics hangsúlyozta: Szerbia különösen nehéz helyzetben van a nyugati országok és Oroszország ellentétes céljai miatt.

Két tűz közé kerültünk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy hazájának saját védelme érdekében tovább kell erősítenie a haderejét.

A szerb elnök szerint Belgrádnak a nemzeti érdekeket szem előtt tartva kell lavíroznia a nagyhatalmi ellentétek között, miközben igyekszik elkerülni, hogy bármelyik oldal konfliktusába belesodródjon.