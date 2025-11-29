Az uniós terveket se Moszkva, se Washington nem veszi komolyan

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva az Európai Unió jelenlegi helyzetét és a brüsszeli terveket elemezte. Szerinte az EU 2014–15 óta tévúton jár. A migrációs válság kezelése, az illegális bevándorlók engedély nélküli beengedése és az ezzel kapcsolatos hibás politika súlyos következményekhez vezetett. A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán reményét fejezte ki, hogy Washington és Moszkva részvételével a közeljövőben érdemi béketárgyalások kezdődnek.

Az EU mostani próbálkozásait se Moszkva, se Washington nem veszi komolyan

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Ez Európa gazdasági hanyatlásában, világpolitikai marginalizálódásában és a nyugat-európai országok robbanásveszélyes társadalmi helyzetében mutatkozik meg

– mondta Horváth. A szakértő kiemelte, hogy Orbán Viktor külpolitikája eltér az európai trendektől. A magyar miniszterelnök az Egyesült Államokkal és Oroszországgal egyaránt jó diplomáciai kapcsolatot ápol, valamint Kínával, Izraellel és Törökországgal is. A szakértő szerint ez a józan ész politikája, amely az elmúlt 15 év következetes diplomáciai munkájának eredménye, és amely a magyar gazdaságot és külpolitikai elismertséget is erősíti.

Az orosz–ukrán háborúról szólva Horváth József megjegyezte, hogy a konfliktus 2022 májusában még érdemben megállítható lett volna, ha a brit politikai nyomás nem ösztönözte volna az ukrán háborús törekvéseket.

Ukrajna sokkal-sokkal jobb feltételekkel, százezrek életét és az ország infrastruktúráját megkímélve köthetett volna békét, és nem veszítette volna el területének legalább 20 százalékát

– emelte ki. Jelenleg szerinte Oroszország magabiztos, és a front eseményei az ő kezére játszanak.

A szakértő beszélt arról os, hogy az EU-s bankokban befagyasztott orosz vagyon esetleges felhasználása Európa számára veszélyes tőkekiáramlást indíthat el, és az unió a „tűzzel játszik”.

Nem véletlen az, hogy a belga miniszterelnök ilyen kétségbeesetten igyekszik meggyőzni az uniós vezetőket, hogy álljanak el attól, hogy az orosz – döntő részében belga bankokban lévő – vagyont, hogy úgy mondjam, államosítsák, mert ez egy láncreakciót indíthat el.

Ha egy nagymértékű, hirtelen tőkekivonás indul meg Európából az „az európai gazdaságnak lehet, hogy a halálos sebe lesz.”