Az uniós terveket se Moszkva, se Washington nem veszi komolyan

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva az Európai Unió jelenlegi helyzetét és a brüsszeli terveket elemezte. Szerinte az EU 2014–15 óta tévúton jár. A migrációs válság kezelése, az illegális bevándorlók engedély nélküli beengedése és az ezzel kapcsolatos hibás politika súlyos következményekhez vezetett. A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán reményét fejezte ki, hogy Washington és Moszkva részvételével a közeljövőben érdemi béketárgyalások kezdődnek.
Ez Európa gazdasági hanyatlásában, világpolitikai marginalizálódásában és a nyugat-európai országok robbanásveszélyes társadalmi helyzetében mutatkozik meg
– mondta Horváth. A szakértő kiemelte, hogy Orbán Viktor külpolitikája eltér az európai trendektől. A magyar miniszterelnök az Egyesült Államokkal és Oroszországgal egyaránt jó diplomáciai kapcsolatot ápol, valamint Kínával, Izraellel és Törökországgal is. A szakértő szerint ez a józan ész politikája, amely az elmúlt 15 év következetes diplomáciai munkájának eredménye, és amely a magyar gazdaságot és külpolitikai elismertséget is erősíti.
Az orosz–ukrán háborúról szólva Horváth József megjegyezte, hogy a konfliktus 2022 májusában még érdemben megállítható lett volna, ha a brit politikai nyomás nem ösztönözte volna az ukrán háborús törekvéseket.
Ukrajna sokkal-sokkal jobb feltételekkel, százezrek életét és az ország infrastruktúráját megkímélve köthetett volna békét, és nem veszítette volna el területének legalább 20 százalékát
– emelte ki. Jelenleg szerinte Oroszország magabiztos, és a front eseményei az ő kezére játszanak.
A szakértő beszélt arról os, hogy az EU-s bankokban befagyasztott orosz vagyon esetleges felhasználása Európa számára veszélyes tőkekiáramlást indíthat el, és az unió a „tűzzel játszik”.
Nem véletlen az, hogy a belga miniszterelnök ilyen kétségbeesetten igyekszik meggyőzni az uniós vezetőket, hogy álljanak el attól, hogy az orosz – döntő részében belga bankokban lévő – vagyont, hogy úgy mondjam, államosítsák, mert ez egy láncreakciót indíthat el.
Ha egy nagymértékű, hirtelen tőkekivonás indul meg Európából az „az európai gazdaságnak lehet, hogy a halálos sebe lesz.”
A szakértő az orosz–ukrán háború kapcsán reményét fejezte ki, abban bízva, hogy jövőre legalább elindulhatnak az érdemi béketárgyalások. Szerinte az EU jelenlegi próbálkozásai gyenge lábakon állnak.
Sem az Amerikai Egyesült Államok, sem az oroszok nem veszik komolyan az Unió hirtelenjében kidolgozott alternatív elképzeléseit
– mondta. Horváth József a közelmúlt egyik legfontosabb fejleményének Andrij Jermak, Zelenszkij egykori legbefolyásosabb tanácsadója lemondását tartja, aki korábban Washingtonban tárgyalt az amerikaiakkal az orosz–ukrán háború lezárásának mikéntjéről.
Úgy tűnik, hogy az amerikaiak ezzel üzentek Zelenszkijnek is, hogy innen már csak egy lépés az ő személye, [...] abba az irányba igyekeznek tolni Zelenszkijt, hogy az amerikai–orosz békemegállapodást neki el kell fogadnia, ez a személyes túlélésének is a záloga
– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.