Fontos bejelentést tett az ukrán elnök – videóban árulta el, mi a következő lépés

Az ukrán elnök bejelentette, hogy jövő héten fontos tárgyalásokra kerül sor, amelyekben személyesen is részt vesz. A beszéd szerint Ukrajna már készíti az ehhez szükséges alapokat. Zelenszkij azt is közölte, hogy az ukrán és amerikai fél a hét végén folytatják a béketerv pontjainak kidolgozását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a jövő héten fontos tárgyalások várhatók, amelyek nem csupán az ukrán delegáció számára, hanem személyesen számára is kiemelt jelentőségűek. Az ukrán államfő tegnap esti beszédében kiemelte, hogy Ukrajna szilárd alapokat készít elő ezekre a megbeszélésekre – írja a pravda.com.ua.

Zelenszkij egy videóban árulta el mi a következő lépés
Zelenszkij egy videóban árulta el mi a következő lépés
Fotó: JIM WATSON / AFP

Jövő héten fontos tárgyalások lesznek nemcsak a mi delegációnk, hanem számomra is személyesen, és ezeket alaposan előkészítjük. Ukrajna helyt áll. Mindig így lesz. Köszönöm mindenkinek, aki segít minket! Köszönöm mindenkinek, aki Ukrajnát úgy védi, mintha önmagát védené

 – mondta Zelenszkij. Az elnök hozzátette, hogy az ukrán delegáció és az amerikai képviselők a hét végén folytatják a genfi békemegállapodás pontjainak kidolgozását, hogy azok „a béke és a biztonsági garanciák felé vezessenek”.

A delegációk találkozni fognak. Az ukrán delegáció alaposan felkészül, és a tárgyalások során a lényegi kérdésekre koncentrálunk. Továbbra is szoros kapcsolatban állunk az amerikai fél és európai partnereink képviselőivel. Más régiókban élő partnereinket is tájékoztatom, és hálás vagyok nekik, hogy támogatják szuverenitásunkat és államunkat. Eközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon

 – tette hozzá az államfő.

 

