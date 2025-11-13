Tovább dagad az ukrán korrupciós botrány – itt vannak a legújabb fejlemények

Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Zelenszkij egyúttal szankciókat is követelt barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak, írja a The Guardian.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

„Az energiaszektorban maximális tisztaságra van szükség, minden folyamatban” – mondta Zelenszkij.

Támogatom a bűnüldöző és korrupcióellenes hatóságok minden vizsgálatát. Ez mindenki számára világos és következetes álláspont.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ország jelenlegi helyzetében – az orosz támadások, áramszünetek és emberi veszteségek közepette – „teljesen elfogadhatatlan”, hogy egyesek még mindig korrupciós ügyletekkel próbálnak hasznot húzni.

Milliárdos vesztegetési hálózat az energiaszektorban

A botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Enerhoatom áll, amelyet az ukrán nemzeti korrupcióellenes hivatal (NABU) 15 hónapon át vizsgált. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

A NABU közleménye szerint az Enerhoatom szerződéses partnereit 10–15 százalékos „jutalék” fizetésére kényszerítették, ha nem akarták, hogy kifizetéseiket visszatartsák, vagy elveszítsék beszállítói státuszukat.

Mindics a hírek szerint még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak volna kijevi lakásán.

A vizsgálat során több kódnévvel ellátott hangfelvétel is napvilágra került: Haluscsenkót „Professzorként”, Mindicset „Karlsonként” emlegetik bennük.

Zelenszkij kapcsán politikai fordulat jöhet

A botrány súlyos politikai következményekkel járhat. Korrupcióellenes aktivisták, ellenzéki politikusok és veteránok egyaránt felszólították Zelenszkijt, hogy keményen lépjen fel, még akkor is, ha ez saját körei számára fájdalmas döntésekkel jár.

Sevgil Musajeva, az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint ez a botrány „fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében”. Mint írta: