Zelenszkij bukása már nem csak elmélet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai pozíciója jelentős gyengülést mutat Ukrajnában, ami annak köszönhető, hogy a legutóbb kirobbant korrupciós botrány az elnökhöz közel álló köröket is érinti. Zelenszkij egyelőre pozíciójában tartja a támadások kereszttüzében álló kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, de ennek nagy ára van. Az elnök november 20-i találkozója a parlamenti frakciójával eredmény nélkül zárult – derült ki a képviselők beszámolóiból. A találkozó előtti órákban jelentek meg az első információk arról, hogy az elnök nem fogja meneszteni kabinetfőnökét, annak ellenére, hogy egyre több képviselő követeli ezt – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a saját bőrét is vásárra viszi Jermak pozícióban tartásával

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Sokan Jermakot teszik felelőssé a legutóbbi botrányért

Írtunk róla, hogy Ukrajnában tovább dagad az ország történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya, amely magas rangú tisztviselőket és Volodimir Zelenszkij elnök belső köreihez tartozó embereket is érint. A „Midasz” fedőnevű művelet 15 hónapig zajlott. A NABU és a SZAP magyarázata szerint a pénzmosási séma meglehetősen egyszerű volt: minden magánvállalkozásnak, amely együtt akart dolgozni az állami Enerhoatom vállalattal vagy a védelmi erődítmények építésében vett volna részt, a szerződés értékéből 10–15 százalékot vissza kellett osztania kenőpénzként. Aki nem fizetett, annak a kifizetéseit blokkolták, vagy törölték a partnerek listájáról. A teljes kár összege 100 millió dollárra (33 milliárd forint) rúg. A korrupciós hálózat vezetője Timur Mindics, aki Zelenszkij közeli bizalmasa, és néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot. A botrány miatt számos letartóztatás volt, a volt ukrán miniszterelnök-helyettes is rács mögé került.

A jelentések szerint legalább tíz kormánypárti képviselő aláírt egy nyílt levelet, amelyben felszólítják az ukrán elnököt, hogy állítsa vissza a parlament és a miniszteri kabinet tekintélyét, amelyet régóta háttérbe szorít az Elnöki Hivatal. A Nép Szolgája párt képviselője, Fedir Veniszlavszkij november 18-án kijelentette, hogy Jermak lemondása

egyértelműen csökkentené a kormány körüli feszültséget, mivel nem titok, hogy a kormányt nagyrészt az Elnöki Hivatalban jóváhagyott jelöltek alapján alakították meg.

A képviselőkkel tartott találkozóra Zelenszkijt Jermak is elkísérte, aki többnyire csendben maradt – állították a zárt ajtós megbeszélésen jelen lévők. A Nép Szolgája párt egyik képviselője a Kyiv Independentnek elmondta, hogy Zelenszkij világossá tette: Jermak egyelőre a helyén marad.

(Az elnök) próbálta kerülni a kérdést. Nyilvánvaló volt, hogy a (Jermak menesztésének) témája kellemetlen számára [...] Olyan módon próbált fogalmazni, hogy ne sértse meg őt

– mondta a képviselő.

(Jermak) végrehajtja az elnök utasításait, ő az elnök jobbkeze. És ki akarná levágni a saját jobb kezét?

– folytatta a képviselő.

Ez így kényelmes számára: Jermak a pajzs. És ha eltávolítja a pozíciójáról, akkor kit fognak elkezdeni kritizálni?

Egy nappal korábban néhány kormánypárti képviselő nemzeti egységkormány felállítását sürgette, amelyben az ellenzék tagjai is helyet kapnának. Bár a feszültség magas volt, és a képviselők előző nap még úgy tűnt, határozott állásfoglalásra készülnek, a találkozó végül „burkolt, éles kérdésekkel és elvont válaszokkal” zárult – mondta a forrás.

A fő üzenet az, hogy minden marad a régiben. Semmi változás

– mondták a Kyiv Independentnek.