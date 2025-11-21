Zelenszkij bukása már nem csak elmélet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai pozíciója jelentős gyengülést mutat Ukrajnában, ami annak köszönhető, hogy a legutóbb kirobbant korrupciós botrány az elnökhöz közel álló köröket is érinti. Zelenszkij egyelőre pozíciójában tartja a támadások kereszttüzében álló kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, de ennek nagy ára van. Az elnök november 20-i találkozója a parlamenti frakciójával eredmény nélkül zárult – derült ki a képviselők beszámolóiból. A találkozó előtti órákban jelentek meg az első információk arról, hogy az elnök nem fogja meneszteni kabinetfőnökét, annak ellenére, hogy egyre több képviselő követeli ezt – írja a The Kyiv Independent.
Sokan Jermakot teszik felelőssé a legutóbbi botrányért
Írtunk róla, hogy Ukrajnában tovább dagad az ország történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya, amely magas rangú tisztviselőket és Volodimir Zelenszkij elnök belső köreihez tartozó embereket is érint. A „Midasz” fedőnevű művelet 15 hónapig zajlott. A NABU és a SZAP magyarázata szerint a pénzmosási séma meglehetősen egyszerű volt: minden magánvállalkozásnak, amely együtt akart dolgozni az állami Enerhoatom vállalattal vagy a védelmi erődítmények építésében vett volna részt, a szerződés értékéből 10–15 százalékot vissza kellett osztania kenőpénzként. Aki nem fizetett, annak a kifizetéseit blokkolták, vagy törölték a partnerek listájáról. A teljes kár összege 100 millió dollárra (33 milliárd forint) rúg. A korrupciós hálózat vezetője Timur Mindics, aki Zelenszkij közeli bizalmasa, és néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot. A botrány miatt számos letartóztatás volt, a volt ukrán miniszterelnök-helyettes is rács mögé került.
A jelentések szerint legalább tíz kormánypárti képviselő aláírt egy nyílt levelet, amelyben felszólítják az ukrán elnököt, hogy állítsa vissza a parlament és a miniszteri kabinet tekintélyét, amelyet régóta háttérbe szorít az Elnöki Hivatal. A Nép Szolgája párt képviselője, Fedir Veniszlavszkij november 18-án kijelentette, hogy Jermak lemondása
egyértelműen csökkentené a kormány körüli feszültséget, mivel nem titok, hogy a kormányt nagyrészt az Elnöki Hivatalban jóváhagyott jelöltek alapján alakították meg.
A képviselőkkel tartott találkozóra Zelenszkijt Jermak is elkísérte, aki többnyire csendben maradt – állították a zárt ajtós megbeszélésen jelen lévők. A Nép Szolgája párt egyik képviselője a Kyiv Independentnek elmondta, hogy Zelenszkij világossá tette: Jermak egyelőre a helyén marad.
(Az elnök) próbálta kerülni a kérdést. Nyilvánvaló volt, hogy a (Jermak menesztésének) témája kellemetlen számára [...] Olyan módon próbált fogalmazni, hogy ne sértse meg őt
– mondta a képviselő.
(Jermak) végrehajtja az elnök utasításait, ő az elnök jobbkeze. És ki akarná levágni a saját jobb kezét?
– folytatta a képviselő.
Ez így kényelmes számára: Jermak a pajzs. És ha eltávolítja a pozíciójáról, akkor kit fognak elkezdeni kritizálni?
Egy nappal korábban néhány kormánypárti képviselő nemzeti egységkormány felállítását sürgette, amelyben az ellenzék tagjai is helyet kapnának. Bár a feszültség magas volt, és a képviselők előző nap még úgy tűnt, határozott állásfoglalásra készülnek, a találkozó végül „burkolt, éles kérdésekkel és elvont válaszokkal” zárult – mondta a forrás.
A fő üzenet az, hogy minden marad a régiben. Semmi változás
– mondták a Kyiv Independentnek.
A Zelenszkij és parlamenti frakciója közötti szeptemberi találkozóval szemben ezúttal jóval több képviselő jelent meg, élükön a frakcióvezető David Arahámiával. A találkozón részt vett a miniszterelnök, a parlament elnöke és az alelnöke is.
Nem olyan volt, mint egy egységes csapat
– mondta a forrás.
Volt egy furcsa zavartságérzés. Mindenki félt attól, hogy bármit is mondjon pluszban, nehogy kilógjon a sorból.
A botrány egyre kritikus helyzetben bontakozik ki, miközben az Egyesült Államok újra nyomást gyakorol Ukrajnára egy számukra kedvezőtlen béketervezet elfogadására. Írtunk róla, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij falfehér lett.
A tegnapi találkozó után Zelenszkij kijelentette, hogy a háborús időszakban működnie kell a parlamentnek, és mindenkinek elsődleges feladata a
konstruktív diplomáciai folyamat az Egyesült Államokkal és minden partnerrel.
Egyelőre bizonytalan, hogy Zelenszkij fenn tudja-e tartani a kontrollt az ukrán parlament felett. A közelmúltbeli botrány állítólag arra is késztetett néhány képviselőt, hogy fontolóra vegyék a kormánypártból való kilépést, tovább nehezítve a döntéshozáshoz szükséges szavazatok összegyűjtését.