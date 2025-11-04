Hírlevél

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Zelenszkij célja, háborút hozni Európára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint még nem létezik világos európai béketerv az orosz–ukrán háború lezárására, noha több javaslat is napirenden van. Volodimir Zelenszkij valójában nem a háború lezárását, hanem a konfliktus európai kiterjesztését tartja szem előtt, azonban, ha Európa valóban bevonódik, annak beláthatatlan következményei lesznek.
Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy nem látott még világos európai béketervet, megjegyezve, hogy több javaslat is napirenden van, jelentette az Ukrinform november 3-án. A megjegyzések azután hangzottak el, hogy hírek szerint Kijev és európai partnerei egy 12 pontos békejavaslat kidolgozásán dolgoznak Oroszország Ukrajna elleni totális háborújának lezárására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben
Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A Bloomberg forrásai szerint a terv tartalmazhatja az Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek visszaszolgáltatását, a hadifoglyok cseréjét, azt, hogy Oroszország háborús jóvátételt fizessen Ukrajnának, valamint biztonsági garanciákat Kijev számára – írja a The Kyiv Independent.

Ami fontos ebben az ügyben, hogy én mint Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez minden kérdésre választ ad

– mondta Zelenszkij az újságírókkal tartott tájékoztatón.

„Különféle európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezést illetően” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a béke-erőfeszítések bármely további lépését egyeztetni kell az Egyesült Államokkal.

Miközben Kijev és amerikai, illetve európai partnerei a jelenlegi frontvonalak mentén elrendelt tűzszünetre szólítottak fel, Moszkva elutasította a javaslatot, és ehelyett azt követeli, hogy Ukrajna engedje át az egész Donbász régiót. Oroszország jelenleg nagyjából Ukrajna területének 20 százalékát tartja megszállva, és támadó műveletei Ukrajna keleti részén, a stratégiai és gazdasági szempontból fontos Donyecki területen összpontosulnak.

Jelenleg tanácsadói egyeztetések zajlanak; több különböző megbeszélés van, még nincs egyértelmű terv az asztalon

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy eddig senkinek sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot arra, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz.

Az elnök korábban, október 26-án azt mondta, hogy Ukrajna és szövetségesei a következő napokban megállapodtak egy tűzszüneti terv kidolgozásában, részletek közlése nélkül.

A nyugati partnerek fokozni próbálták a gazdasági nyomást Oroszországra, hogy tárgyalásokra kényszerítsék, az EU bemutatta 19. szankciócsomagját, az Egyesült Államok pedig szankciókat vezetett be a Lukoil és Rosznyeft olajvállalatok ellen.

Kijev hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták leszállítását is sürgette, mint kulcsfontosságú lépést Oroszország tűzszünet felé történő tereléséhez, de Trump azt mondta, egyelőre nem fontolgatja ezt a lehetőséget.

 

