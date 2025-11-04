Zelenszkij célja, háborút hozni Európára

Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy nem látott még világos európai béketervet, megjegyezve, hogy több javaslat is napirenden van, jelentette az Ukrinform november 3-án. A megjegyzések azután hangzottak el, hogy hírek szerint Kijev és európai partnerei egy 12 pontos békejavaslat kidolgozásán dolgoznak Oroszország Ukrajna elleni totális háborújának lezárására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A Bloomberg forrásai szerint a terv tartalmazhatja az Oroszország által elhurcolt ukrán gyerekek visszaszolgáltatását, a hadifoglyok cseréjét, azt, hogy Oroszország háborús jóvátételt fizessen Ukrajnának, valamint biztonsági garanciákat Kijev számára – írja a The Kyiv Independent.

Ami fontos ebben az ügyben, hogy én mint Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez minden kérdésre választ ad

– mondta Zelenszkij az újságírókkal tartott tájékoztatón.

„Különféle európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezést illetően” – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a béke-erőfeszítések bármely további lépését egyeztetni kell az Egyesült Államokkal.

Miközben Kijev és amerikai, illetve európai partnerei a jelenlegi frontvonalak mentén elrendelt tűzszünetre szólítottak fel, Moszkva elutasította a javaslatot, és ehelyett azt követeli, hogy Ukrajna engedje át az egész Donbász régiót. Oroszország jelenleg nagyjából Ukrajna területének 20 százalékát tartja megszállva, és támadó műveletei Ukrajna keleti részén, a stratégiai és gazdasági szempontból fontos Donyecki területen összpontosulnak.

Jelenleg tanácsadói egyeztetések zajlanak; több különböző megbeszélés van, még nincs egyértelmű terv az asztalon

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy eddig senkinek sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot arra, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz.

Az elnök korábban, október 26-án azt mondta, hogy Ukrajna és szövetségesei a következő napokban megállapodtak egy tűzszüneti terv kidolgozásában, részletek közlése nélkül.

A nyugati partnerek fokozni próbálták a gazdasági nyomást Oroszországra, hogy tárgyalásokra kényszerítsék, az EU bemutatta 19. szankciócsomagját, az Egyesült Államok pedig szankciókat vezetett be a Lukoil és Rosznyeft olajvállalatok ellen.

Kijev hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták leszállítását is sürgette, mint kulcsfontosságú lépést Oroszország tűzszünet felé történő tereléséhez, de Trump azt mondta, egyelőre nem fontolgatja ezt a lehetőséget.