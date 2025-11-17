Arany vécé botrány – itt a vége Zelenszkijnek?

A volt tisztviselő névtelenséget kérve beszélt arról, hogy szerinte a nyomozás „a rendszer legmélyére világít”, és az ukrán társadalomban is nő a felháborodás. Úgy fogalmazott: „Az ukránoknak nincs motivációjuk harcolni a jogsértések és a most napvilágra került korrupció miatt. Zelenszkij is része a problémának” – számolt be róla a Fox News.

Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét Fotó: AFP

A gyanú szerint egy összehangolt hálózat éveken át vette fel a háborús időszakban az erőművek védelmére és fejlesztésére szánt állami visszatérítéseket. A pénz egy része állítólag külföldi számlákra került, amelyekből a tisztviselő állítása szerint Zelenszkij köre is profitálhatott.

Úgy tűnik, ez a pénzmosás 2022 óta folyt, és sokan próbálták megállítani

– mondta.

A több mint 15 hónapig tartó, a NABU által „Midas-műveletnek” nevezett nyomozás során került a hatóságok látókörébe Timur Mindics ukrán üzletember, Zelenszkij korábbi üzlettársa. A két férfi egykoron közösen tulajdonolta a Kvartal 95 szórakoztatóipari céget. A Financial Times szerint a nyomozók Mindics lakásán több zsák készpénzt és egy aranyozott WC-t találtak.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

A volt tisztviselő állítása szerint Zelenszkij 2021-ben ebben a lakásban ünnepelte a születésnapját.

A vizsgálat másik érintettje Olekszij Csernisov, volt miniszterelnök-helyettes, aki 2019 óta töltött be különböző posztokat a Zelenszkij-kormányzatban. Őt hivatali visszaéléssel gyanúsítják, a forrás szerint „három-négy luxusingatlan” építésébe kezdett Kijev legdrágább negyedében. Zelenszkij a botrány nyilvánosságra kerülése után rövid esti videóüzenetben reagált.

Mindenki, aki korrupt tervet szőtt, egyértelmű jogi válaszra számíthat. Büntetőjogi ítéleteknek kell születniük

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az Energoatom korrupciómentességének fenntartása „első számú prioritás”. A volt tisztviselő szerint azonban az elnök politikailag átvészelheti a helyzetet.

Zelenszkij rendkívüli PR-tehetségét használja, és nem fog lemondani. Olyan vertikális hatalmat épített fel, ami megdönthetetlen imázst ad neki

– mondta.