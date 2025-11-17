Arany vécé botrány – itt a vége Zelenszkijnek?

A volt tisztviselő névtelenséget kérve beszélt arról, hogy szerinte a nyomozás „a rendszer legmélyére világít”, és az ukrán társadalomban is nő a felháborodás. Úgy fogalmazott: „Az ukránoknak nincs motivációjuk harcolni a jogsértések és a most napvilágra került korrupció miatt. Zelenszkij is része a problémának” – számolt be róla a Fox News.
Súlyos korrupciós vádak rázzák meg Zelenszkij elnök belső körét
A gyanú szerint egy összehangolt hálózat éveken át vette fel a háborús időszakban az erőművek védelmére és fejlesztésére szánt állami visszatérítéseket. A pénz egy része állítólag külföldi számlákra került, amelyekből a tisztviselő állítása szerint Zelenszkij köre is profitálhatott.
Úgy tűnik, ez a pénzmosás 2022 óta folyt, és sokan próbálták megállítani
– mondta.
A több mint 15 hónapig tartó, a NABU által „Midas-műveletnek” nevezett nyomozás során került a hatóságok látókörébe Timur Mindics ukrán üzletember, Zelenszkij korábbi üzlettársa. A két férfi egykoron közösen tulajdonolta a Kvartal 95 szórakoztatóipari céget. A Financial Times szerint a nyomozók Mindics lakásán több zsák készpénzt és egy aranyozott WC-t találtak.
A volt tisztviselő állítása szerint Zelenszkij 2021-ben ebben a lakásban ünnepelte a születésnapját.
A vizsgálat másik érintettje Olekszij Csernisov, volt miniszterelnök-helyettes, aki 2019 óta töltött be különböző posztokat a Zelenszkij-kormányzatban. Őt hivatali visszaéléssel gyanúsítják, a forrás szerint „három-négy luxusingatlan” építésébe kezdett Kijev legdrágább negyedében. Zelenszkij a botrány nyilvánosságra kerülése után rövid esti videóüzenetben reagált.
Mindenki, aki korrupt tervet szőtt, egyértelmű jogi válaszra számíthat. Büntetőjogi ítéleteknek kell születniük
– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az Energoatom korrupciómentességének fenntartása „első számú prioritás”. A volt tisztviselő szerint azonban az elnök politikailag átvészelheti a helyzetet.
Zelenszkij rendkívüli PR-tehetségét használja, és nem fog lemondani. Olyan vertikális hatalmat épített fel, ami megdönthetetlen imázst ad neki
– mondta.
A megszólaló arról is beszélt, hogy szerinte sok ukrán Donald Trumpban látja a háború befejezésének reményét. „Ha Trump nem lenne, ma nem beszélnénk békéről. A háború minden napja tönkreteszi Ukrajnát.”