Ismét durván rátámadt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Az ukrán elnök Orbán Viktor vétóját Vlagyimir Putyin orosz elnök javát szolgáló „konkrét támogatásnak” nevezte.

Zelenszkij oroszpártisáhggal vádolta Orbán Viktort (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának. Ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást. Támogatást az életről alkotott elképzelésünkhöz

– fogalmazott az ukrán elnök.

Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem

– mondta Zelenszkij.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani az Orbán Viktoral fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a „személyiségekről” szól.

A túlélésünkért harcolunk (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna, vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében

– mondta.

Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz

– válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra, de a csatlakozás konkrét időpontját azonban nem határozta meg.

Ami az Ukrajnában tapasztalható korrupciót illeti, Zelenszkij igyekezett pozitív színben feltüntetni országát.

A háború alatt Európa legszélesebb körű korrupcióellenes infrastruktúráját hoztuk létre. Nem ismerek olyan országot, amelynek ennyi hatósága lenne. Minden tőlünk telhetőt megteszünk

– fogalmazott az ukrán elnök.