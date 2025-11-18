Tűzvonalba került Zelenszkij jobbkeze – a belső koalíció a fejét akarja

A beszámolók szerint az ukrán elnök környezete azt tanácsolja neki, hogy rúgja ki irodavezetőjét, Andrij Jermakot a korrupciós botrány közepette. Volodimir Zelenszkij a hírek szerint számos javaslatot kapott a botrány csillapítására, azonban könnyebb lenne megszámolni azokat a környezetében, akik nem Jermak fejét akarják – írja a RIA.

Zelenszkij a botrány ellenére is számíthat Brüsszel támogatására

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Az elmúlt héten Zelenszkij egy sor megbeszélést tartott, hogy kidolgozzon egy megoldást, amely stabilizálná a helyzetet az energiaszektorban tapasztalható korrupcióval kapcsolatos botrány nyilvánosságra kerülését követően. Ennek érdekében beszélt Julija Szviridenko miniszterelnökkel, Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettessel és Kiril Budanovval, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatóságának a vezetőjével.

Az ezeken a megbeszéléseken elhangzott beszélgetéseket ismerő források szerint a megkérdezettek többsége Zelenszkijnek különböző javaslatokat tett a válság megoldására. „De szinte mindenki, összejátszás nélkül, azt javasolta, hogy váltsák le Andrij Jermakot.

Egy másik forrás szintén arról számolt be, hogy szerinte könnyebb megszámolni a parlamentben azon személyek számát, akik nem kérnék az irodavezető lemondását.

„Egyértelmű, hogy nincs közvetlen zsarolás, de ha ez nem történik meg, a frakció magától összeomlik” – idézte a forrást a portál.

A cikk szerint a frakció képviselői „koalíciót” hoztak létre, amely azzal fenyegetőzik, hogy elhagyja a frakciót, hacsak Jermakot nem rúgják ki. Eközben a közvélemény-kutatások szerint az ukránok több mint 60 százaléka támogatja Jermak lemondását.

Zelenszkij hatalmát megingatta a korrupciós botrány

November 10-én az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nagyszabású különleges műveletet indított az energiaszektorban zajló korrupciós rendszerek leleplezésére. Az ügynökség közzétette a házkutatások során bizonyítékok egy részét, köztük egy arany vécéről készült fényképet is.

A NABU tisztjei felkeresték Timur Mindicset is, akit Zelenszkij „pénztárcájának” tartanak, a férfi azonban külföldre menekült

Később a NABU hangfelvételeket is közzétett tett az energiaszektort érintő korrupciós ügyében, amelyek három, különböző álnevű személyt vonnak felelősségre.