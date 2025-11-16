Hírlevél

Magyarország

Zelenszkijig ér a korrupciós botrány

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant ki. Az ügy Zelenszkij elnök környezetét is érinti, és magas rangú politikusok távozásához vezetett.
Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bejelentése szerint hatalmas korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában, amelynek központjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A NABU által nyilvánosságra hozott, a BBC által is szemlézett felvételeken olyan emberek hallhatók, akik – nyilvánvalóan összeesküvés céljából – álneveken szólítják egymást, időnként a valódi nevüket is használva, és a bűnözői tevékenység legkülönfélébb aspektusait vitatják meg. Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Zelenszkij egyúttal szankciókat is követelt barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak.

Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak
Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak
Fotó: SVEN HOPPE

Zelenszkijig ér a botrány

Videófelvételek bizonyíthatják Zelenszkij kapcsolatát a korrupciós hálózattal. A közzétett információk szerint ez az első alkalom, hogy Zelenszkij neve felbukkan az energiaszektorban zajló korrupciós ügyben, amelyben Mindics is érintett. A SZAP közben arról adott tájékoztatást, hogy az ügy gyanúsítottjai a közelmúltban találkozókat és közvetlen kapcsolatokat egyeztettek az elnökkel.

A NABU és a SZAP hivatalosan is kezdeményezte Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének őrizetbe vételét. Bár a politikus nevét nem közlik, a körülmények Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken az Enerhoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek.

Orbán Viktor sikerétől volt hangos a nemzetközi sajtó

Orbán Viktor november 7-én diplomáciai sikert aratott Washingtonban. Az elmúlt héten a nemzetközi sajtó is a magyar kormányfő által kiharcolt engedményektől volt hangos. A Bild szerint Magyarország mentessége hatalmas siker, ilyen kedvezményről a többi EU-tagállam csak álmodozik. Még az ukrán sajtó is arról írt, hogy Donald Trump és a magyar miniszterelnök washingtoni találkozója több szempontból is komoly politikai eredményt hozott Magyarországnak. A két vezető baráti viszonya és a közös pontok a bevándorláspolitikában egyaránt kellettek ahhoz, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól mentesüljön az ország és megvédhető legyen a magyar rezsicsökkentés.

Orbán Viktor washingtoni látogatása komoly diplomáciai eredményt hozott Magyarországnak
Orbán Viktor washingtoni látogatása komoly diplomáciai eredményt hozott Magyarországnak
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és elértük, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

A washingtoni találkozón az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett, élesen bírálva az európai migrációs politikát – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből. Donald Trump szerint Magyarország példát mutatott a kontinensnek. Az elnök szerint Európa súlyos hibát követett el a bevándorlás engedésével, miközben Magyarország a józan ész útját választotta, és megőrizte biztonságát

A Washingtoni találkozó után néhány nappal Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte a GB Newsnek adott interjúban: 

Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.

 

Németországban megállapodás született az új sorkatonai szolgálatról

Berlinben megszületett a politikai megállapodás az új sorkatonai törvény részleteiről, amellyel a kormány célja a Bundeswehr, a német hadsereg létszámának növelése a megnövekedett biztonsági kockázatok – mindenekelőtt Oroszország fenyegetése – miatt. A sorkötelezettség ismét valósággá vált. A sorkötelezettség visszatér. A CDU/CSU és az SPD frakciói többhetes vita után megegyeztek Boris Pistorius védelmi miniszterrel (SPD) abban, hogy minden 18 év feletti férfit kötelezően sorozni fognak. 

A megállapodás értelmében minden évben egy teljes korosztály férfitagjai kötelesek lesznek részt venni az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon. Aki a vizsgálat után „katonai szolgálatra alkalmas” minősítést kap, önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.

Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes, akkor sorsolással döntik el, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.

 

