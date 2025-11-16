Zelenszkijig ér a korrupciós botrány

Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bejelentése szerint hatalmas korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában, amelynek központjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A NABU által nyilvánosságra hozott, a BBC által is szemlézett felvételeken olyan emberek hallhatók, akik – nyilvánvalóan összeesküvés céljából – álneveken szólítják egymást, időnként a valódi nevüket is használva, és a bűnözői tevékenység legkülönfélébb aspektusait vitatják meg. Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Zelenszkij egyúttal szankciókat is követelt barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak.

Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak

Fotó: SVEN HOPPE

Zelenszkijig ér a botrány

Videófelvételek bizonyíthatják Zelenszkij kapcsolatát a korrupciós hálózattal. A közzétett információk szerint ez az első alkalom, hogy Zelenszkij neve felbukkan az energiaszektorban zajló korrupciós ügyben, amelyben Mindics is érintett. A SZAP közben arról adott tájékoztatást, hogy az ügy gyanúsítottjai a közelmúltban találkozókat és közvetlen kapcsolatokat egyeztettek az elnökkel.

A NABU és a SZAP hivatalosan is kezdeményezte Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének őrizetbe vételét. Bár a politikus nevét nem közlik, a körülmények Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken az Enerhoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek.

Orbán Viktor sikerétől volt hangos a nemzetközi sajtó

Orbán Viktor november 7-én diplomáciai sikert aratott Washingtonban. Az elmúlt héten a nemzetközi sajtó is a magyar kormányfő által kiharcolt engedményektől volt hangos. A Bild szerint Magyarország mentessége hatalmas siker, ilyen kedvezményről a többi EU-tagállam csak álmodozik. Még az ukrán sajtó is arról írt, hogy Donald Trump és a magyar miniszterelnök washingtoni találkozója több szempontból is komoly politikai eredményt hozott Magyarországnak. A két vezető baráti viszonya és a közös pontok a bevándorláspolitikában egyaránt kellettek ahhoz, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól mentesüljön az ország és megvédhető legyen a magyar rezsicsökkentés.