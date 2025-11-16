Zelenszkijig ér a korrupciós botrány

Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bejelentése szerint hatalmas korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában, amelynek központjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A NABU által nyilvánosságra hozott, a BBC által is szemlézett felvételeken olyan emberek hallhatók, akik – nyilvánvalóan összeesküvés céljából – álneveken szólítják egymást, időnként a valódi nevüket is használva, és a bűnözői tevékenység legkülönfélébb aspektusait vitatják meg. Zelenszkij csütörtökön bejelentette, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell a posztjáról. Zelenszkij egyúttal szankciókat is követelt barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer megszervezésével gyanúsítanak.
Zelenszkijig ér a botrány
Videófelvételek bizonyíthatják Zelenszkij kapcsolatát a korrupciós hálózattal. A közzétett információk szerint ez az első alkalom, hogy Zelenszkij neve felbukkan az energiaszektorban zajló korrupciós ügyben, amelyben Mindics is érintett. A SZAP közben arról adott tájékoztatást, hogy az ügy gyanúsítottjai a közelmúltban találkozókat és közvetlen kapcsolatokat egyeztettek az elnökkel.
A NABU és a SZAP hivatalosan is kezdeményezte Ukrajna egykori miniszterelnök-helyettesének őrizetbe vételét. Bár a politikus nevét nem közlik, a körülmények Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által nyilvánosságra hozott felvételeken az Enerhoatom-ügy szereplői „Che Guevara” néven emlegettek.
Orbán Viktor sikerétől volt hangos a nemzetközi sajtó
Orbán Viktor november 7-én diplomáciai sikert aratott Washingtonban. Az elmúlt héten a nemzetközi sajtó is a magyar kormányfő által kiharcolt engedményektől volt hangos. A Bild szerint Magyarország mentessége hatalmas siker, ilyen kedvezményről a többi EU-tagállam csak álmodozik. Még az ukrán sajtó is arról írt, hogy Donald Trump és a magyar miniszterelnök washingtoni találkozója több szempontból is komoly politikai eredményt hozott Magyarországnak. A két vezető baráti viszonya és a közös pontok a bevándorláspolitikában egyaránt kellettek ahhoz, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól mentesüljön az ország és megvédhető legyen a magyar rezsicsökkentés.
Mit értünk el Washingtonban? Elértük, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és elértük, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat
– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A washingtoni találkozón az amerikai elnök kiállt Orbán Viktor mellett, élesen bírálva az európai migrációs politikát – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből. Donald Trump szerint Magyarország példát mutatott a kontinensnek. Az elnök szerint Európa súlyos hibát követett el a bevándorlás engedésével, miközben Magyarország a józan ész útját választotta, és megőrizte biztonságát
A Washingtoni találkozó után néhány nappal Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte a GB Newsnek adott interjúban:
Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.
Németországban megállapodás született az új sorkatonai szolgálatról
Berlinben megszületett a politikai megállapodás az új sorkatonai törvény részleteiről, amellyel a kormány célja a Bundeswehr, a német hadsereg létszámának növelése a megnövekedett biztonsági kockázatok – mindenekelőtt Oroszország fenyegetése – miatt. A sorkötelezettség ismét valósággá vált. A sorkötelezettség visszatér. A CDU/CSU és az SPD frakciói többhetes vita után megegyeztek Boris Pistorius védelmi miniszterrel (SPD) abban, hogy minden 18 év feletti férfit kötelezően sorozni fognak.
A megállapodás értelmében minden évben egy teljes korosztály férfitagjai kötelesek lesznek részt venni az orvosi és alkalmassági vizsgálatokon. Aki a vizsgálat után „katonai szolgálatra alkalmas” minősítést kap, önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes, akkor sorsolással döntik el, kiket hívnak be tényleges szolgálatra.