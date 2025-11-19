Zelenszkij nem az a korrupcióellenes harcos, akinek beállítja magát

Korántsem az a korrupcióellenes élharcos Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek beállítja magát – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által közzétett információkból. A legújabb botrány során tizenöt hónapnyi nyomozás és ezer órányinál is több titkos hangfelvétel alapján kiderült, hogy az államfőhöz kötődő üzleti kör az államfőhöz fűződő kapcsolatait és a háborús helyzetet kihasználva óriási sápot szedtek a háborúban álló ország energetikai piacán, valamint a védelmi beszerzések során. Ez utóbbihoz a jelek szerint Rusztem Umerov korábbi védelmi miniszter is asszisztált.

Rusztem Umerov korábbi védelmi miniszter is asszisztált a Zelenszkij köreit átszövő korrupciós botrányhoz (Fotó: NurPhoto via AFP)

A botrány, amely Zelenszkij legközelebbi bizalmasait is érintette november 10-én pattant ki, amikor a következő közleményt jelentette meg közösségi oldalán:

A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, ezerórányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.

A feltárt információk szerint a bűnszervezet a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat is az ellenőrizése alatt tartotta az évi több mint húszmilliárd hrivnyás bevétellel rendelkező állami vállalat, az Enerhoatom körül.

A botrány főszereplője Timur Mindics üzletember. Ő nem akárki: az ukrán államfő egyik legközelebbi bizalmasa, korábbi üzlettársa, sőt a rossz nyelvek szerint egyenesen „Zelenszkij pénztárcája”. Mindics elmenekült az országból, mégpedig alig néhány órával az ingatlanjait érintő házkutatások előtt. Ez Deák Dániel szerint felveti annak lehetőségét, hogy maga az ukrán államfő figyelmeztethette.

Teljesen lehetetlen, hacsak nem segítenek a rendvédelmi szervek tisztjei, hogy valaki gyorsan kijusson az országból a háborús utazási korlátozások mellett

– vélekedett Viktor Csumak, egykori katonai főügyész.

Mindics meneküléséről az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy törvényesen lépte át az ország határát.

Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt

– állt a dokumentumban.