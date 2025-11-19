Zelenszkij nem az a korrupcióellenes harcos, akinek beállítja magát

Korántsem az a korrupcióellenes élharcos Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek beállítja magát – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) által közzétett információkból. A legújabb botrány során tizenöt hónapnyi nyomozás és ezer órányinál is több titkos hangfelvétel alapján kiderült, hogy az államfőhöz kötődő üzleti kör az államfőhöz fűződő kapcsolatait és a háborús helyzetet kihasználva óriási sápot szedtek a háborúban álló ország energetikai piacán, valamint a védelmi beszerzések során. Ez utóbbihoz a jelek szerint Rusztem Umerov korábbi védelmi miniszter is asszisztált.
A botrány, amely Zelenszkij legközelebbi bizalmasait is érintette november 10-én pattant ki, amikor a következő közleményt jelentette meg közösségi oldalán:
A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, ezerórányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.
A feltárt információk szerint a bűnszervezet a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat is az ellenőrizése alatt tartotta az évi több mint húszmilliárd hrivnyás bevétellel rendelkező állami vállalat, az Enerhoatom körül.
A botrány főszereplője Timur Mindics üzletember. Ő nem akárki: az ukrán államfő egyik legközelebbi bizalmasa, korábbi üzlettársa, sőt a rossz nyelvek szerint egyenesen „Zelenszkij pénztárcája”. Mindics elmenekült az országból, mégpedig alig néhány órával az ingatlanjait érintő házkutatások előtt. Ez Deák Dániel szerint felveti annak lehetőségét, hogy maga az ukrán államfő figyelmeztethette.
Teljesen lehetetlen, hacsak nem segítenek a rendvédelmi szervek tisztjei, hogy valaki gyorsan kijusson az országból a háborús utazási korlátozások mellett
– vélekedett Viktor Csumak, egykori katonai főügyész.
Mindics meneküléséről az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy törvényesen lépte át az ország határát.
Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt
– állt a dokumentumban.
Ukrán sajtóinformációk szerint Mindics Ukrajnából való távozásához a lvivi prémium szállítási szolgáltató TimeLux szolgáltatásait vette igénybe, egy Mercedes-Benz S 350 autóval utazott Lengyelországba.
Zelenszkij igyekszik távolságot tartani Mindicstől, azt állítja, hogy nem tartotta a kapcsolatot barátjával. Egy interjúban azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb dolog a felelős megbüntetése, és szankciókat kért korábbi üzlettársa ellen.
A botrányba két aktív miniszter is belebukott, Herman Haluscsenko igazságügyi (és volt energetikai), valamint Szvitlana Hrincsuk jelenlegi energetikai miniszter is távozni kényszerült posztjáról. Kedden azonban botrányba fulladt az ukrán parlamentben a két miniszter távozásáról szóló szavazás, miután Petro Porosenko volt ukrán elnök Európai Szolidaritás pártjának képviselői elállták a házelnöki pódiumra vezető utat, és a voksolás helyett az egész kabinet lemondását követelték.
A NABU több felvételt is nyilvánosságra hozott az esettel kapcsolatban. Ezeken olyan emberek hallhatók, akik – nyilvánvalóan összeesküvés céljából – álneveken szólítják egymást, de időnként a valódi nevüket is használják, miközben a bűnözői tevékenység legkülönfélébb aspektusait vitatták meg. A vádlottak között olyan szerepelnek, mint például
- Igor Mironyuk volt energetikai miniszteri tanácsadó,
- Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi és biztonsági igazgatója, korábban az ügyészség munkatársa;
- Olekszandr Cukerman és Igor Fursenko,
- Leszja Usztyimenko és Ljudmila Zorina, akik a pénzmosással foglalkozó csoport „háttérirodájában” dolgoztak.
Belekeveredett a korrupciós botrányba Rusztem Umerov volt védelmi miniszter (jelenleg a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára) és Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes is. Umerov tagadja az érintettségét.
Csernisov júliusban már egy másik korrupciós ügyben is érintett volt, most pedig úgy tűnik, hogy a NABU és a SZAP formálisan indítványozta a letartóztatását. Bár a politikus neve nem került nyilvánosságra, a bejelentés részletei Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által közzétett felvételeken az Enerhoatom-ügy résztvevői „Che Guevara” becenéven említettek. A volt miniszterelnök-helyettest korábban jogtalan előny szerzésével és hivatali hatalommal való visszaéléssel gyanúsították. Csernyisov Zelenszkij legközelebbi bizalmasai közé tartozik, feleségeik is jó barátok.
Zelenszkij számára talán még Csernyisov érintettségénél is nagyobb érvágás, hogy az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a neve is felmerült az ügyben. Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő azt állítja, hogy a kiszivárgott hangfelvételeken Jermak „Ali Baba” kódnéven szerepel, márpedig az elnöki hivatal fejét már az ukrán parlamentben is ezen a gúnynéven emlegették.
Zseleznyak érvelése világos: Ali Baba, vagyis Jermak nem csupán érintett, hanem aktív résztvevője lehetett egy korrupciós gépezetnek. Az elnöki hivatal vezetője elleni vádak között külön fejezetet érdemel az az állítás, hogy megkísérelte átvenni a kontrollt a NABU és a SZAP felett.
Az üggyel kapcsolatban számos házkutatást tartottak a hatóságok, amelyek során mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak Mindics és Derkacs irodájában. A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. A dollárkötegek útja ezért új irányba tereli a nyomozást.
Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.
Zseleznyak szerint sok jel utal arra, hogy a készpénz az állami kézbe vett Sense Bank rendszerén keresztül juthatott Mindics környezetébe. A bank vezetésében több olyan személy található – Olekszij Sztupak igazgatótanácsi elnök, Mikola Hladisenko felügyelőbizottsági elnök, valamint a biztonsági szolgálat vezetője –, akik Zseleznyak szerint korábban közvetlenül Mindics köréhez tartoztak.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Sense Bank államosítása után többirányú, szervezett korrupciós hálózat épülhetett ki a pénzintézetben, amely – megfelelő ellenőrzés mellett – képes lehetett nagy összegek észrevétlen mozgatására. A készpénz ukrán banki rendszereken keresztül legalábbis nehezen juthatott volna magánkézbe: a háborús pénzügyi szabályok szerint ekkora összeget sem magánszemély, sem vállalkozás nem szerezhetne meg ilyen formában.
Aranyvécé is volt Zelenszkij bizalmasának luxusingatlanában
A Mindics ingatlanaiban tartott házkutatásokkal kapcsolatban egy megdöbbentő fotó is előkerült: az egyik luxuslakásban arannyal bevont vécét és bidét találtak a hatóságok. A kép „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének” szimbóluma lett a médiában.
Nem csoda, hogy az ukránoknak nagyon elege van Zelenszkij rendszeréből. A botrány kipattanása után ismét tüntetések voltak a Majdan téren. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak a magasba, és egyre többen hangsúlyozták, hogy a mostani tüntetés akár egy szélesebb ellenzéki tiltakozás előfutára is lehet.
Brüsszelt ugyanakkor nem aggasztja, hogy az európai adófizetők pénzéből származó eurómilliárdokat a kijevi aranyvécéken húzzák le. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy megpróbálná elszámoltatni a kijevi vezetést az eddigi uniós támogatásokkal, a napokban levelet küldött az európai állam- és kormányfőknek, amelyben ismét pénzt kér tőlük, illetve rajtuk keresztül az európai polgároktól a háborúban álló országnak a víz színén tartására.
Tette mindezt annak ellenére, hogy a kijevi korrupciós hálózat feltehetően uniós pénzekre is rátette a kezét.
Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt
– reagált a levélre Orbán Viktor miniszterelnök.
A háború kezdete óta az Európai Unió közel hárommilliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektor számára. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez
– hívta fel a figyelmet Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja.
Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel. Végül felszólítottuk a Bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját. Ez egy súlyos ügy. Ehhez mérhető, egyértelmű állásfoglalásra van szükség Brüsszeltől is
– tette hozzá.
Látjuk, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába. És látjuk, hogy egy háborús maffia finanszírozására költhették ezt a pénzt. Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az emberek Ukrajnába küldött pénzét mire költötték
– fogalmazott az üggyel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Eldőlt a korrupciós dominó Ukrajnában az ukrán elnök körül. Világosan és határozottan kell beszélni: a továbbiakban egyetlen eurót sem szabad küldeni Ukrajnának az európai emberek pénzéből, mert az jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy
– szögezte le.