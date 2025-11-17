Hírlevél

Zelenszkij

Összeomlott Zelenszkij népszerűsége – itt vannak a megdöbbentő részletek

41 perce
Jaroszlav Zseleznyak, a Verhovna Rada képviselője szerint az elmúlt héten mintegy 40 százalékkal esett vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök népszerűsége.
A politikus három, a korrupciós botrány kirobbanását követően készült zártkörű közvélemény-kutatás adataira hivatkozott. Ezek alapján a választók kevesebb mint 20 százaléka szavazna jelenleg Zelenszkijre. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)
Zseleznyak hozzátette: jelenleg az ukrán elnöki posztért a legtöbb támogatást az ország fegyveres erőinek (AFU) korábbi főparancsnoka, az Ukrajna nagyköveteként szolgáló Valerij Zaluzsnij kapná

– írja a Lenta.

Eközben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) bejelentette, hogy gyanú szerint Timur Mindicset, az ukrán elnök egyik szövetségesét korrupciós ügybe keveredve az energetikai szektorban elkövetett bűncselekménnyel hozták összefüggésbe. A hírek szerint az üzletember – akit Zelenszkij „pénzembereként” is emlegetnek – elhagyta az országot, mielőtt házkutatást tartottak volna nála.

 

