Zelenszkij volt tanácsadója azzal vádolja a hatóságokat, hogy a hatalom túlzottan az elnöki hivatalban összpontosul, és szerinte Ukrajnának meg kell változtatnia a kormányzási módját. Olekszandr Rodnyanszkij szerint mindezt különösen súlyossá teszi, hogy az amerikai–orosz béketerv akár Ukrajna „ellenőrzött megadásához” is vezethet, miközben az országot megrázta az Enerhoatom körüli óriási korrupciós botrány.
A vizsgálatok szerint az állami atomenergia-vállalatnál egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszer működött, ahol a szerződések 10–15 százalékát közvetítők vették le, még az orosz rakéták elleni védelemre szánt projekteknél is.
A pénzek egy Zelenszkij korábbi üzlettársához köthető hálózaton futottak át, aki az első házkutatások előtt elhagyta az országot. Bár miniszterek mondtak le, felügyelőbizottságokat oszlattak fel és szankciókat is bevezettek, Rodnyanszkij szerint a felszín alatti rendszer továbbra is ugyanaz maradt.
Közben az orosz gazdaság alkalmazkodott a háborúhoz, a GDP 7–8 százalékát fordítják védelemre. Ukrajna ezzel szemben GDP-je egyharmadát költi a hadseregre, miközben a nyugdíjak és alapvető kiadások kizárólag külföldi segítségből finanszírozhatók. A teljes invázió kezdete óta több mint 300 ezer dezertálással kapcsolatos ügy indult, ami súlyos mozgósítási válságra utal – írja a Zn.ua
Rodnyanszkij szerint az Enerhoatom-botrány rosszkor jött, mert az európai közvélemény szemében tökéletes példája az ukrajnai korrupciónak.
A veszély szerinte nem az, hogy Európa teljesen hátat fordít, hanem az, hogy a támogatás lassabbá és feltételesebbé válik, pont akkor, amikor Ukrajnának kiszámítható, többéves programra lenne szüksége mind a front, mind a gazdaság stabilizálásához.
A volt tanácsadó úgy látja, Zelenszkij reakciója bizonytalanságot tükröz, és inkább a néphez szól, megkerülve a saját kormányát. A hatalmi struktúra 2019 óta személyi lojalitásra épül, az intézményi szerepek leértékelődtek, a szakmai kompetenciát háttérbe szorította a hűség.
Rodnyanszkij szerint a botrányok folytatódni fognak, miközben az elnök a beosztottakra hárítja a felelősséget.
Úgy véli, valódi változás csak akkor következhet be, ha egy újabb botrány és egy kényelmetlen béketerv választás elé állítja Zelenszkijt: vagy elfogadja a feltételeket, vagy lemond.