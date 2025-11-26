Zelenszkij volt tanácsadója azzal vádolja a hatóságokat, hogy a hatalom túlzottan az elnöki hivatalban összpontosul, és szerinte Ukrajnának meg kell változtatnia a kormányzási módját. Olekszandr Rodnyanszkij szerint mindezt különösen súlyossá teszi, hogy az amerikai–orosz béketerv akár Ukrajna „ellenőrzött megadásához” is vezethet, miközben az országot megrázta az Enerhoatom körüli óriási korrupciós botrány.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: OZAN KOSE / AFP)

A vizsgálatok szerint az állami atomenergia-vállalatnál egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszer működött, ahol a szerződések 10–15 százalékát közvetítők vették le, még az orosz rakéták elleni védelemre szánt projekteknél is.

A pénzek egy Zelenszkij korábbi üzlettársához köthető hálózaton futottak át, aki az első házkutatások előtt elhagyta az országot. Bár miniszterek mondtak le, felügyelőbizottságokat oszlattak fel és szankciókat is bevezettek, Rodnyanszkij szerint a felszín alatti rendszer továbbra is ugyanaz maradt.

Közben az orosz gazdaság alkalmazkodott a háborúhoz, a GDP 7–8 százalékát fordítják védelemre. Ukrajna ezzel szemben GDP-je egyharmadát költi a hadseregre, miközben a nyugdíjak és alapvető kiadások kizárólag külföldi segítségből finanszírozhatók. A teljes invázió kezdete óta több mint 300 ezer dezertálással kapcsolatos ügy indult, ami súlyos mozgósítási válságra utal – írja a Zn.ua

Міністри й “друзі президента” контролюють енергетику, юстицію, суди, правоохоронців — а над усім цим стоїть Зеленський, який нічого не знає...

Країна без світла і тепла, а “слуги” рахують нові офшори.

Дивіться відео за посиланням https://t.co/5dJ3hnBuc1 pic.twitter.com/aLqN3YBzMz — Дмитро Чекалкин (@Chekalkin) November 12, 2025

Rodnyanszkij szerint az Enerhoatom-botrány rosszkor jött, mert az európai közvélemény szemében tökéletes példája az ukrajnai korrupciónak.

A veszély szerinte nem az, hogy Európa teljesen hátat fordít, hanem az, hogy a támogatás lassabbá és feltételesebbé válik, pont akkor, amikor Ukrajnának kiszámítható, többéves programra lenne szüksége mind a front, mind a gazdaság stabilizálásához.

A volt tanácsadó úgy látja, Zelenszkij reakciója bizonytalanságot tükröz, és inkább a néphez szól, megkerülve a saját kormányát. A hatalmi struktúra 2019 óta személyi lojalitásra épül, az intézményi szerepek leértékelődtek, a szakmai kompetenciát háttérbe szorította a hűség.

Rodnyanszkij szerint a botrányok folytatódni fognak, miközben az elnök a beosztottakra hárítja a felelősséget.

Úgy véli, valódi változás csak akkor következhet be, ha egy újabb botrány és egy kényelmetlen béketerv választás elé állítja Zelenszkijt: vagy elfogadja a feltételeket, vagy lemond.