Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Zelenszkij pártjában kitört a lázadás a korrupciós botrány miatt

Egyre nagyobb a feszültség Volodimir Zelenszkij pártjában, miután a Zelenszkij-kabinet eddigi legsúlyosabb korrupciós botrányára derült fény. Több kormánypárti képviselő is nyíltan az ellenzékkel együtt követeli az elnöki hivatal befolyásának visszaszorítását, sőt egy nemzeti egységkormány megalakítását is sürgetik.
November 19-én körülbelül tíz, a kormányt támogató képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben felszólították Zelenszkijt, hogy állítsa vissza a parlament és a kormány alkotmányos jogköreit. Ezek az elnöki hivatal háttérhatalma miatt évek óta gyengültek, írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb bajban (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A kormánypárt parlamenti frakcióvezetője, David Arahamija tagadta, hogy a kezdeményezés a teljes frakció álláspontja lenne, ám a tiltakozás egyértelműen növekszik.

A kezdeményezők szerint „helyre kell állítani az állampolgárok és a nemzetközi partnerek bizalmát”, ezért minden „ukránpárti” pártnak tárgyalnia kell egy „nemzeti ellenálló képességi koalíció” létrehozásáról.

Óriási korrupciós hálózat Zelenszkij-közeli emberekkel

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal a hónap elején nyolc gyanúsítottat nevezett meg egy energetikai korrupciós hálózat ügyében. A botrány központi szereplője az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom.

A hatóságok szerint a hálózatot Timur Mindics, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa irányította. A gyanúsítottak között szerepel az elnök régi barátja, Olekszij Csernisev, volt miniszterelnök-helyettes is.

November 19-én két minisztert – az igazságügyi tárca vezetőjét, Herman Haluscsenkót és az energetikai minisztert, Szvitlana Hrincsukot – is menesztették. Ők is érintettek lehetnek a korrupciós ügyben, de egyelőre nem emeltek ellenük vádat.

A párton belül is forrongás, Jermak sorsa kulcskérdés lehet

Kijevi források szerint akár 30 kormánypárti képviselő is csatlakozhat a nyílt levélhez. Többen névtelenül úgy nyilatkoztak, hogy a további együttműködés Zelenszkij és saját frakciója között attól függ, elmozdítja-e az elnök legfontosabb bizalmasát, Andrij Jermak kabinetfőnököt.

Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak (L) attends a meeting of Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) with the Polish President at Belweder Palace in Warsaw, Poland on January 15, 2025. (Photo by Sergei GAPON / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Jermak (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

Fedir Veniszlavszkij, a kormánypárt egyik képviselője szerint Jermak menesztése „lecsillapíthatná a kormány körüli feszültségeket”, hiszen a kabinet jelentős része az ő jóváhagyásával állt fel.

Az ellenzék is egységkormányt követel

Az ellenzék már egy nappal korábban nemzeti egységkormány felállítását sürgette. Három nagy ellenzéki párt – Porosenko Európai Szolidaritása, Timosenko Batykivscsinája és a liberális Holos – azt követeli, hogy a jelenlegi kabinet mondjon le.

A Holos párt közleménye szerint:

A nem átlátható módon kinevezett kormány súlyos válságot idézett elő, ezért haladéktalanul távoznia kell.

Az ellenzék a teljes elnöki hivatal vezetésének leváltását is követeli – Jermakkal az élen.

Volodimir Feszenko politikai elemző szerint, ha tovább bővül a gyanúsítottak köre, elkerülhetetlenné válhat a kormány átalakítása. Ugyanakkor kétségét fejezte ki a nemzeti egységkormány életképességével kapcsolatban, mivel a pártok között „erős bizalmatlanság” van. 

 

