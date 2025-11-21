Erről a LIGA.net hírportálnak az eseményen részt vevő egyik képviselő nyilatkozott. A képviselő arról beszélt, hogy Zelenszkij azt állítja, hogy nem tud részleteket volt üzlettársa és barátja, Timur Mindics lehallgatása körüli botrányról, amelyben Herman Haluscsenko és Szvetlana Hrincsuk menesztett miniszterek is részt vettek.

Zelenszkij újabb bizalmasának nyaka körül szorul a hurok a korrupciós botrány miatt

Fotó: AFP

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. Ukrajna korrupcióellenes szervei, a NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami Enerhoatommal vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik.

A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát.

A botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.

A LIGA.net-nek nyilatkozó képviselő most arról beszélt, hogy Zelenszkij a körülményeket okolja a botrány kirobbanásáért.

Azt mondta, hogy ez a személyzeti politika hibája. És hogy a bűnüldöző szerveknek működniük kell, és ő kész segíteni

– magyarázta az ukrán elnök párttársa, aki azt is megjegyezte, hogy a találkozó során „nagyon óvatosan”, mindenféle konkrétum nélkül

utaltak esetleges új felvételekre, amelyeken esetleg Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője is szerepelhet.

A képviselő szerint a megbeszélést a frakció és Zelenszkij között a „kölcsönös tolerancia légkörében” tartották, és az elnök azt mondta, hogy kritikus két hét nemzetközi tárgyalás után visszatér a személyzeti kérdésekre. A forrás hozzátette: az elnök utalt a képviselőknek arra, hogy Jermak „az ő hivatalának a vezetője, nem a frakcióé”.