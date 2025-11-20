David McAllister elmondta, hogy az ukrán EU-tagság csak az Oroszországgal folytatott konfliktus rendezése után kerülhet napirendre, hangsúlyozva, hogy Kijev uniós csatlakozási kérelmét szigorúan az ország érdemei alapján kell elbírálni. Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke szerint az EU-nak nincs terve arra, hogy felgyorsítsa Ukrajna integrációját a blokkba – írja az Irish Sun.

David McAllister az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke félreérhetetlen üzenetet küldött Zelenszkijnek

Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH / DPA

Ukrajnának 2022-ben, az Oroszországgal folytatott konfliktus kiéleződése után adták meg a jelölt státuszt. Miközben Volodimir Zelenszkij sürgette a blokkot a folyamat felgyorsítására, Brüsszel ehelyett 2030-at tűzte ki célként. Az Európai Bizottság a korrupcióellenes törvények betartását hangsúlyozza, amit most még inkább előtérbe helyez a Zelenszkij belső körét is érintő korrupciós botrány, ami mindössze néhány hónappal azután tört ki, hogy Zelenszkij megpróbálta átvenni a korrupció-ellenes szervek felügyeletét.

Kijev csatlakozása nem gyorsítható az érdemein túl

– mondta McAllister, hozzátéve, hogy a belépésnek a „koppenhágai kritériumok, a jogállamiság és az intézményi felkészültség teljes betartásán” kell alapulnia. A teljes tagság csak az orosz–ukrán béke megteremtése után lesz lehetséges. A viták nem a feltételek „megkerüléséről” szólnak, hanem arról, hogy a haladás „gyorsabb lépésekre” váltható legyen, amennyiben a szigorú előfeltételek teljesülnek – érvelt McAllister.

A felvételhez az összes 27 uniós állam egyhangú jóváhagyása szükséges. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország ellenérzéseket fogalmazott meg, a magas költségek, a biztonsági aggályok és az intézményi felkészületlenség miatt. Eközben Oroszország azt állítja, hogy nem ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását, de elítéli a végbemenő folyamatokat, amit Szergej Lavrov külügyminiszter az EU „agresszív katonai-politikai blokká” válásaként és a NATO „kiterjesztéseként” jellemzett.