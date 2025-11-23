Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij előremenekül? Ellenőrzést rendelt el a védelmi megállapodások terén

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részletes ellenőrzést rendelt el a külföldi partnerekkel kötött védelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Zelenszkij a volt és a jelenlegi védelmi minisztertől is részletes jelentést vár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijRusztem UmerovDenisz Smihal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton átfogó ellenőrzést rendelt el az ország külföldi partnerekkel kötött védelmi megállapodásai kapcsán – számol be róla az Anadolu török hírügynökség.

Umerovtól is várja a jelentést Zelenszkij
Umerovtól is várja a jelentést Zelenszkij (Fotó: NurPhoto via AFP)

Zelenszkij a kormányülésen bejelentette, hogy részletes jelentést vár Denisz Smihal védelmi minisztertől és Rusztem Umerovtól, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától, korábbi védelmi minisztertől az audit eredményeiről és a megállapodások végrehajtásának ütemtervéről. Az átvilágítás kiterjed minden kulcsfontosságú egyezményre, beleértve a kétoldalú megállapodásokat és a partnerországokban létesítendő fegyvergyárak közös projektjeit is.

Pontos ütemtervre van szükségünk a végrehajtáshoz. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és a külügyminiszterrel együtt fokozzuk az együttműködést partnereinkkel a már meglévő formátumokban

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök külön kiemelte a partnerekkel való együttműködés fokozásának fontosságát a már bevált kereteken belül, különös tekintettel az Ukrajna Védelmi Kontaktcsoportra, amely a „Ramstein-formátum” néven is ismert. Ez a fórum kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésében és a nyugati támogatás koordinálásában.

Zelenszkij bejelentése szerint szombaton miniszteri szintű találkozót tartanak a további lépések megvitatására. Ez a találkozó várhatóan részletesen foglalkozik majd az audit eredményeivel és a szükséges intézkedésekkel.

Miközben az ukrán elnök a védelmi megállapodások átvilágításán dolgozik, a hozzá közel álló vezetők sorra buknak bele az úgynevezett Mindics-ügybe, abba a korrupciós botrányba, amelynek során mintegy 100 millió dolláros visszaosztási rendszert lepleztek le az energiaszektorban. 

Az ügy központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa és barátja, aki épp az ügy kapcsán tartott házkutatás előtt menekült el az országból. A hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, de az ügyben felbukkant az elnöki hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak a neve is, akit azonban az államfő ennek ellenére sem hajlandó leváltani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!