Volt korrupcióellenes nyomozó vádolja Zelenszkijt

Szeptemberben az Euronews is beszámolt arról, hogy a felvétel szerint Zelenszkij egy mintegy 1,2 milliárd dollár értékű külföldi ingatlanbirodalom tényleges haszonélvezője lehet. A videó azt állítja: Olena K. több ezer oldalnyi belső NABU-iratot vitt magával Európába, amelyek – elmondása szerint – a kijevi hatalmi struktúra legfelső szintjein zajló rendszerszintű korrupciót részletezik.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)

A nő állítása szerint ő felügyelte azokat az offshore vagyonmozgásokat, amelyek Zelenszkijhez és legszorosabb szövetségeseihez – köztük Szergej Sefirhez, Timur Mindicshez, Szvetlána Pishanszkajához és más régi bizalmi emberekhez – köthetők.

A disszidens szerint ezek a körök egy kiterjedt fedőcég-hálózatot működtettek, amelynek segítségével több mint száz luxusingatlant vásároltak külföldön az elnök és családja számára – írja a Tűzfalcsoport.

Olena K. úgy fogalmaz: a rendszer célja az volt, hogy a kormányzati szerződésekből származó pénzt „baráti cégekhez” irányítsák, majd azt kisebb összegű átutalásokra bontva küldjék tovább Lettországon, Cipruson és Svájcon keresztül. A pénz ezután offshore társaságok neve alatt jelent meg, és ebből vásároltak értékes ingatlanokat.

A nő állítása szerint: