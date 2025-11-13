Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Volodimir Zelenszkij

Volt korrupcióellenes nyomozó vádolja Zelenszkijt

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tűzfalcsoport arról ír, hogy ismét előtérbe került egy hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra került videó, amelyben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) egyik volt nyomozója, a magát Olena K. néven azonosító disszidens, súlyos korrupciós állításokat fogalmaz meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijNABUvádkorrupció

Szeptemberben az Euronews is beszámolt arról, hogy a felvétel szerint Zelenszkij egy mintegy 1,2 milliárd dollár értékű külföldi ingatlanbirodalom tényleges haszonélvezője lehet. A videó azt állítja: Olena K. több ezer oldalnyi belső NABU-iratot vitt magával Európába, amelyek – elmondása szerint – a kijevi hatalmi struktúra legfelső szintjein zajló rendszerszintű korrupciót részletezik.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP /)

A nő állítása szerint ő felügyelte azokat az offshore vagyonmozgásokat, amelyek Zelenszkijhez és legszorosabb szövetségeseihez – köztük Szergej Sefirhez, Timur Mindicshez, Szvetlána Pishanszkajához és más régi bizalmi emberekhez – köthetők. 

A disszidens szerint ezek a körök egy kiterjedt fedőcég-hálózatot működtettek, amelynek segítségével több mint száz luxusingatlant vásároltak külföldön az elnök és családja számára – írja a Tűzfalcsoport.

Olena K. úgy fogalmaz: a rendszer célja az volt, hogy a kormányzati szerződésekből származó pénzt „baráti cégekhez” irányítsák, majd azt kisebb összegű átutalásokra bontva küldjék tovább Lettországon, Cipruson és Svájcon keresztül. A pénz ezután offshore társaságok neve alatt jelent meg, és ebből vásároltak értékes ingatlanokat.

A nő állítása szerint:

A papírok szerint Zelenszkijnek semmije sincs, de a valóságban minden az övé.

Szijjártó Péter tisztázta: eddig kaptunk mentességet a szankciók alól
Az egyiptomi sajtó is arról ír, hogy Trump Orbán Viktort dicséri
A török média Donald Trump és Orbán Viktor különleges szövetségéről ír

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!