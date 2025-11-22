Újabb botrány: Zelenszkij volt miniszterét is elérte a korrupciós vizsgálat

Egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 21-én kihallgatta Herman Haluscsenkót, Zelenszkij volt igazságügyi miniszterét. A NABU nem kommentálta a kihallgatást, Haluscsenko és az Igazságügyi Minisztérium pedig nem reagált a megkeresésekre – számolt be a The Kyiv Independent.
Haluscsenko körül a NABU az Enerhoatom állami atomenergia-vállalattal kapcsolatos ügy részeként vizsgálódik, amely Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós ügye. Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, Zelenszkij közeli bizalmasa állítólag a szervezet vezetője.
November 19-én az ukrán parlament jóváhagyta Haluscsenko lemondását az igazságügyi miniszteri tisztségről a korrupciós botrány közepette. Ugyanazon a napon menesztették Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert is, akit szintén érinthet az ügy.
Haluscsenko 2021 és 2025 között energiaügyi miniszter volt, majd júliusban nevezték ki igazságügyi miniszternek.
A NABU november 10-én átkutatta Haluscsenkohoz köthető helyszíneket az Enerhoatom-nyomozás részeként.
Haluscsenko, akit olykor „energiaügyi miniszterként”, máskor „Professzor” vagy „Zsigmond” fedőnéven azonosítanak, szerepel a NABU által közzétett hangfelvételeken.
A felvételeken a gyanúsítottak, Ihor Mironjukk és Dmitro Baszov arról beszélnek, hogyan osztanák fel a kenőpénzeket egymás és Haluscsenko között. „Háromfelé osztjuk: te, én és a Professzor”
– mondta Mironjukk a hanganyagban.
Mironjukk, aki ellen szintén vádat emeltek, korábban Haluscsenko tanácsadója volt.
Szerhij Szavickij korrupcióellenes ügyész november 11-i bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy Mindics állítólag Haluscsenkót jogellenesen befolyásolva követte el bűncselekményeit.
A felvételeken Mindics és Haluscsenko között is hallható beszélgetés.
Egy korrupcióellenes ügyész november 12-i tárgyaláson azt mondta, hogy a NABU hanganyagai szerint Zelenszkij felhívta Haluscsenkót egy beszélgetés közben, amelyben a miniszter, Mindics és egy másik gyanúsított, Olekszandr Cukerman vett részt. Az elnök állítólag Mindics üzenete után telefonált.
Zelenszkij sajtószolgálata nem válaszolt a kommentárkérésre. Haluscsenko már az Enerhoatom-ügy előtt is több korrupciós botrányba keveredett.