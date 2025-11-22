Újabb botrány: Zelenszkij volt miniszterét is elérte a korrupciós vizsgálat

Egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 21-én kihallgatta Herman Haluscsenkót, Zelenszkij volt igazságügyi miniszterét. A NABU nem kommentálta a kihallgatást, Haluscsenko és az Igazságügyi Minisztérium pedig nem reagált a megkeresésekre – számolt be a The Kyiv Independent.

Herman Haluscsenkó, Zelenszkij volt igazságügyi minisztere (Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA)

Haluscsenko körül a NABU az Enerhoatom állami atomenergia-vállalattal kapcsolatos ügy részeként vizsgálódik, amely Volodimir Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós ügye. Nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, Zelenszkij közeli bizalmasa állítólag a szervezet vezetője.

November 19-én az ukrán parlament jóváhagyta Haluscsenko lemondását az igazságügyi miniszteri tisztségről a korrupciós botrány közepette. Ugyanazon a napon menesztették Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert is, akit szintén érinthet az ügy.

Haluscsenko 2021 és 2025 között energiaügyi miniszter volt, majd júliusban nevezték ki igazságügyi miniszternek.

A NABU november 10-én átkutatta Haluscsenkohoz köthető helyszíneket az Enerhoatom-nyomozás részeként.

Haluscsenko, akit olykor „energiaügyi miniszterként”, máskor „Professzor” vagy „Zsigmond” fedőnéven azonosítanak, szerepel a NABU által közzétett hangfelvételeken.

A felvételeken a gyanúsítottak, Ihor Mironjukk és Dmitro Baszov arról beszélnek, hogyan osztanák fel a kenőpénzeket egymás és Haluscsenko között. „Háromfelé osztjuk: te, én és a Professzor”

– mondta Mironjukk a hanganyagban.

❗️ Verkhovna Rada voted to dismiss Herman Halushchenko (IND) from the position of the Minister of Justice with 323 votes "for".



Halushchenko is one of the main figures in the Operation Midas case presented by NABU and SAP.



Other resignations to follow later today. pic.twitter.com/xZHvWYcJ7d — Ukraine Elects (@ukraine_elects) November 19, 2025

Mironjukk, aki ellen szintén vádat emeltek, korábban Haluscsenko tanácsadója volt.

Szerhij Szavickij korrupcióellenes ügyész november 11-i bírósági meghallgatáson azt mondta, hogy Mindics állítólag Haluscsenkót jogellenesen befolyásolva követte el bűncselekményeit.

A felvételeken Mindics és Haluscsenko között is hallható beszélgetés.

Egy korrupcióellenes ügyész november 12-i tárgyaláson azt mondta, hogy a NABU hanganyagai szerint Zelenszkij felhívta Haluscsenkót egy beszélgetés közben, amelyben a miniszter, Mindics és egy másik gyanúsított, Olekszandr Cukerman vett részt. Az elnök állítólag Mindics üzenete után telefonált.

Zelenszkij sajtószolgálata nem válaszolt a kommentárkérésre. Haluscsenko már az Enerhoatom-ügy előtt is több korrupciós botrányba keveredett.