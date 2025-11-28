Zelenszkij volt tanácsadója éles vádakat fogalmazott meg

A címlapokat jelenleg az amerikai–orosz béketerv uralja, amely Ukrajna számára egy kapitulációval érhet fel. Ez önmagában is veszélyes az ország jövőjére nézve, de éppoly aggasztó az a kormányzat amelynek alá kellene majd írnia a békemegállapodást – mondta Olekszandr Rodnyanszkij, Zelenszkij egykori tanácsadója. Rodnyanszkij szerint a hatalom túlságosan koncentrált az ukrán elnöki hivatalban. Az Enerhoatom-ügy, amely egy 100 millió dolláros visszaosztási rendszert tárt fel, nem csupán a háborús időszak korrupciójának egy újabb epizódja, hanem egy teszt is, hogy Ukrajna vezetése képes-e megreformálni a saját rendszerét. A tanácsadó szerint a korrupciós ügyek kapcsán a Nyugatnak fel kell tennie a kérdést, hogy az ukrán vezetés a megoldás vagy a probléma része-e – írja az Economist.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump

Fotó: TOM BRENNER / AFP

Korábban írtunk róla, hogy Rodnyanszkij szerint összeomlóban a kijevi hatalom. A legújabb korrupciós botrány egy 15 hónapos nyomozás után robbant ki, az ügyben Ukrajna korrupcióellenes szervei azt állítják, hogy a korrupt közvetítők az Enerhoatom-szerződésekből, 10–15 százalékot csíptek le.

A nyomozók szerint a pénz egy hálózaton keresztül lett elsikkasztva, amelynek Timur Mindics, Zelenszkij ismerőse volt a központi alakja.

Papíron tehát a rendszer működik: nyomozók vizsgálódnak, ügyészek vádat emelnek, miniszterek lemondanak, Brüsszel megnyugtatónak ítéli a helyzetet. A volt tanácsadó szerint azonban jobban megnézzük, más kép bontakozik ki. Ez bármikor káros lenne, de most katasztrofális. Ellentétben a gyakran hangoztatott közeli összeomlás jóslataival, Oroszország gazdasága alkalmazkodott a háborúhoz. A Kreml a GDP 7–8 százalékát költi védelemre, amit magasabb adókkal, átcsoportosított olajbevételekkel finanszírozott.

Független elemzők most évekre, nem pedig hónapokra becsülik a fennmaradó orosz fiskális kapacitást. Ezzel szemben Ukrajna közel a GDP egyharmadát költi a fegyveres erőkre és a nyugdíjak és alapvető szolgáltatások csak külföldi segítséggel biztosíthatók. Eközben egy csendes mozgósítási válság bontakozik ki:

az ügyészek több mint 300 000 eljárást indítottak dezertálással összefüggő ügyek miatt a háború kezdete óta.

Ebbe a már amúgy is törékeny helyzetben jelentkezett az Enerhoatom korrupciós botrány. A közvetlen veszély azonban nem az, hogy Európa hirtelen elfordul Ukrajnától, hanem az, hogy a támogatás épp akkor válik kérdésessé, amikor Ukrajnának kiszámítható, többéves keretre lenne szüksége a folytatáshoz.