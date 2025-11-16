Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Egyre inkább szorul a hurok Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körül. A fronton folytatódik az orosz előrenyomulás, Ukrajna egyre több területet veszít, már a logisztikai szempontból óriási jelentőségű Pokrovszk is gyakorlatilag az oroszok kezén van.

Valerij Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utóda? (Fotó: AFP)

Az oroszok emellett továbbra is erőteljesen támadják az energetikai infrastruktúrát, ami áramkimaradásokhoz vezet. Az ukrán áramszolgáltatónak, az Ukrenergónak már októberben vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie nyolc régióban, az akkori közlemény szerint különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat az energetikai hálózat.

A hatóságok attól tartanak, hogy milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül a fagyos hónapokban, akárcsak az előző háborús telek folyamán.

A háborúban álló ország ráadásul pénzügyileg is igen nehéz helyzetbe került, hiszen a brit The Economist elemzése szerint akár februárra teljesen elfogyhatnak a tartalékai. Más források szerint Ukrajna jelenlegi költségvetési tartalékai 2026 első negyedévének végére kimerülhetnek, ha addig nem érkezik új támogatás. Az Egyesült Államokban elakadt az ukrajnai segélycsomag, így Európa maradt Kijev egyetlen jelentős pénzügyi támogatója.

Az EU vezetése a befagyasztott orosz vagyon terhére tervezte folytatni Ukrajna támogatását, ezt azonban Belgium, ahol a legtöbb ilyen eszköz található, a jogi aggályok miatt megvétózta.

Ha pedig Ukrajna mögül elfogy a nyugati támogatás, az egyet jelent azzal, hogy nem csupán a haderő költségeit nem tudja állni az ukrán állam, de a fizetéseket és a szociális ellátásokat sem. Nagyon komoly megszorítások jöhetnek, ami garantáltan nem tesz jót az államfő amúgy is egyre csökkenő népszerűségének. Főleg annak fényében nem, hogy míg az ország lakói meghalnak a fronton vagy szenvednek a hátországban, Zelenszkij köre elképesztő gazdagságra tesz szert.

Mint arról beszámoltunk, a napokban egy Zelenszkij bizalmasáig érő korrupciós botrányra derült fény az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül. A hatóságok az ügyben tartott házkutatás során még egy aranyból készült vécét is találtak, ami óriási felháborodást váltott ki a háború által súlyosan érintett átlagemberek körében.