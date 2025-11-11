Zelenszkij aljas módon fenyegeti Magyarországot, ennek csúnya vége lesz

Zelenszkij nem először beszélt nyíltan az orosz energiahordozók elleni akciókról. Már augusztusban kijelentette: „A Barátság vezeték léte Magyarország álláspontjától függ.”
A mondat azóta politikai üzenetté vált: drónok több alkalommal is megtámadták a vezeték oroszországi szakaszait, a brjanszki állomást, majd a tambovi régióban lévő létesítményeket. A támadások több napra megbénították az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.
Az ukrán drónalakulat parancsnoka, Robert Brovdi mindezt a Telegramon az ismert jelszóval kommentálta: „Ruszkik haza!”. Budapest válaszul beutazási tilalmat rendelt el Brovdival szemben.
Energia és politika kéz a kézben
A Barátság-vezeték Magyarország energiaellátásának gerince: a magyar olaj 86 százaléka, a földgáz 74 százaléka érkezik Oroszországból. Egy esetleges tartós leállás az IMF szerint akár 4 százalékkal is visszavetné a magyar GDP-t, írta a Berliner Zeitung.
Orbán Viktor évek óta ezzel az energiabiztonsági ténnyel érvel, amikor az EU orosz szankcióinak kiterjesztését elutasítja. A miniszterelnök legutóbb Donald Trumppal kötött washingtoni megállapodása révén mentességet kapott az amerikai energiaszankciók alól.
Ezek a lépések – úgy tűnik – Kijevben komoly elégedetlenséget váltottak ki – írja a német lap.
Zelenszkij lépése zsarolás vagy háborús stratégia?
A Barátság-vezeték elleni támadások jogilag és politikailag is kényes kérdéseket vetnek fel. A Kijev által hangoztatott önvédelmi jog nem adhat felhatalmazást arra, hogy uniós tagállamok energiaellátását is veszélybe sodorják.
Sőt, Zelenszkij kijelentése, miszerint Magyarország politikai álláspontja befolyásolja a vezeték „létét”, sokak szerint a szövetségesek zsarolásának határát súrolja, írja a német lap.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben Ukrajna folytatja az energiaszállítások akadályozását, Magyarország leállíthatja az áramexportot Ukrajna felé, amely 2024-ben villamosenergia-szükségletének 40 százalékát fedezte magyar forrásból.
Európa megosztott
A történtek újabb törésvonalat nyitnak az EU-ban. Miközben Lengyelország és a balti államok támogatják az ukrán energiastratégia keményvonalas irányát, addig Magyarország és Szlovákia a gazdasági realitásokra hivatkozva a tárgyalásos rendezést sürgetik.
A brüsszeli döntéshozók is dilemmában vannak: miként lehet csökkenteni az orosz energiafüggőséget anélkül, hogy egyes tagállamokat energiahiányba sodornának. Az Adria-vezeték technikailag alternatívát kínál, de drágább és logisztikailag bonyolultabb.
Orbán Viktor: Magyarország meg fogja védeni magát
A magyar kormány egyértelmű üzenetet küldött. „Magyarország energiaellátásának biztonsága nem képezheti politikai zsarolás tárgyát.”
Orbán Viktor a minap kijelentette, hogy „ha bárki a magyar energiaellátás ellen lép, az Magyarország ellen lép.”
Budapest és Belgrád már előkészítette egy új, Ukrajnát elkerülő olajvezeték terveit, amely 2027-re készülhet el, és orosz olajat szállítana közvetlenül Magyarországra és Szerbiába.
Kijev kockázatos játszmája
Zelenszkij kijelentése, miszerint „megtaláljuk a módját, hogy ne jusson orosz olaj Európába” – nemcsak Moszkvának, hanem az európai szövetségeseknek is szóló üzenet. A szakértők szerint ez a stratégia visszaüthet, mert a nyílt nyomásgyakorlás megingathatja az Ukrajnát támogató európai egységet. Ahogy egy elemző fogalmazott:
Zelenszkij most nemcsak Oroszországot, hanem saját szövetségeseit is sarokba szorítja – és ez hosszú távon veszélyesebb lehet, mint bármely orosz rakéta.