Zelenszkij aljas módon fenyegeti Magyarországot, ennek csúnya vége lesz

Diplomáciai feszültség Kijev és Budapest között: Volodimir Zelenszkij azzal fenyegetőzött, hogy „megtalálják a módját, hogy orosz olaj ne jusson Európába” – vagyis akár a Barátság-kőolajvezeték ellen is kész lenne lépni. Az ukrán elnök szavai és az utóbbi hónapok támadásai már nem csupán Moszkvának, hanem Európa energiaellátásának is üzennek. Orbán Viktor közben egyértelművé tette: Magyarország nem fogja tűrni az energiaellátás elleni támadásokat, és kész megtenni a szükséges ellenlépéseket.
Zelenszkij nem először beszélt nyíltan az orosz energiahordozók elleni akciókról. Már augusztusban kijelentette: „A Barátság vezeték léte Magyarország álláspontjától függ.”

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „Hajlandóak Koalíciója” Ukrajnával foglalkozó nemzetközi partnerek találkozóján (Fotó: AFP/ Henry Nicholls)

A mondat azóta politikai üzenetté vált: drónok több alkalommal is megtámadták a vezeték oroszországi szakaszait, a brjanszki állomást, majd a tambovi régióban lévő létesítményeket. A támadások több napra megbénították az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé.

Az ukrán drónalakulat parancsnoka, Robert Brovdi mindezt a Telegramon az ismert jelszóval kommentálta: „Ruszkik haza!”. Budapest válaszul beutazási tilalmat rendelt el Brovdival szemben.

Energia és politika kéz a kézben

A Barátság-vezeték Magyarország energiaellátásának gerince: a magyar olaj 86 százaléka, a földgáz 74 százaléka érkezik Oroszországból. Egy esetleges tartós leállás az IMF szerint akár 4 százalékkal is visszavetné a magyar GDP-t, írta a Berliner Zeitung.

Orbán Viktor évek óta ezzel az energiabiztonsági ténnyel érvel, amikor az EU orosz szankcióinak kiterjesztését elutasítja. A miniszterelnök legutóbb Donald Trumppal kötött washingtoni megállapodása révén mentességet kapott az amerikai energiaszankciók alól.

Ezek a lépések – úgy tűnik – Kijevben komoly elégedetlenséget váltottak ki – írja a német lap.

Zelenszkij lépése zsarolás vagy háborús stratégia?

A Barátság-vezeték elleni támadások jogilag és politikailag is kényes kérdéseket vetnek fel. A Kijev által hangoztatott önvédelmi jog nem adhat felhatalmazást arra, hogy uniós tagállamok energiaellátását is veszélybe sodorják.

Sőt, Zelenszkij kijelentése, miszerint Magyarország politikai álláspontja befolyásolja a vezeték „létét”, sokak szerint a szövetségesek zsarolásának határát súrolja, írja a német lap.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben Ukrajna folytatja az energiaszállítások akadályozását, Magyarország leállíthatja az áramexportot Ukrajna felé, amely 2024-ben villamosenergia-szükségletének 40 százalékát fedezte magyar forrásból.

Európa megosztott

A történtek újabb törésvonalat nyitnak az EU-ban. Miközben Lengyelország és a balti államok támogatják az ukrán energiastratégia keményvonalas irányát, addig Magyarország és Szlovákia a gazdasági realitásokra hivatkozva a tárgyalásos rendezést sürgetik.

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, President of the European Council Antonio Costa, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and Ukraine's President Volodymyr Zelensky meet during the EU summit at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC. (Photo: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2025) (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP)
Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozik az EU-csúcstalálkozón (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)

A brüsszeli döntéshozók is dilemmában vannak: miként lehet csökkenteni az orosz energiafüggőséget anélkül, hogy egyes tagállamokat energiahiányba sodornának. Az Adria-vezeték technikailag alternatívát kínál, de drágább és logisztikailag bonyolultabb.

Orbán Viktor: Magyarország meg fogja védeni magát

A magyar kormány egyértelmű üzenetet küldött. „Magyarország energiaellátásának biztonsága nem képezheti politikai zsarolás tárgyát.”

Orbán Viktor a minap kijelentette, hogy „ha bárki a magyar energiaellátás ellen lép, az Magyarország ellen lép.”

Budapest és Belgrád már előkészítette egy új, Ukrajnát elkerülő olajvezeték terveit, amely 2027-re készülhet el, és orosz olajat szállítana közvetlenül Magyarországra és Szerbiába.

Kijev kockázatos játszmája

Zelenszkij kijelentése, miszerint „megtaláljuk a módját, hogy ne jusson orosz olaj Európába” – nemcsak Moszkvának, hanem az európai szövetségeseknek is szóló üzenet. A szakértők szerint ez a stratégia visszaüthet, mert a nyílt nyomásgyakorlás megingathatja az Ukrajnát támogató európai egységet. Ahogy egy elemző fogalmazott: 

Zelenszkij most nemcsak Oroszországot, hanem saját szövetségeseit is sarokba szorítja – és ez hosszú távon veszélyesebb lehet, mint bármely orosz rakéta.

 

 

